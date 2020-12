طفل عمره 9 سنوات يربح 30 مليون دولار من يوتيوب خلال 2020 (فيديو)

احتفظ الطفل الأمريكي ريان كاجي بلقب أكثر الأشخاص دخلا على منصة يوتيوب للعام الثالث على التوالي، وفقا للقائمة التي تصدرها مجلة فوربس سنويا.

وبحسب المجلة، حقق ريان، الذي يمتلك قناة باسم "عالم ريان"، دخلا بلغ 29.5 مليون دولارا.

كما حققت القناة، التي يتابعها نحو 27.7 مليون مشترك، أكثر من 12.2 مليار مشاهدة.

A 9-year-old is still No. 1, but the runner-up is a newcomer who came armed with a forklift, an exploding Toyota and the most expensive firecracker ever made. And he's just getting started https://t.co/Oo2r32TNre pic.twitter.com/3WrI3cshjz

— Forbes (@Forbes) December 18, 2020