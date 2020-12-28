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طفل عمره 9 سنوات يربح 30 مليون دولار من يوتيوب خلال 2020 (فيديو)

حقق ريان دخلا بلغ 29.5 مليون دولارا (يوتيوب)
حقق ريان دخلا بلغ 29.5 مليون دولارا (يوتيوب)
27/12/2020

احتفظ الطفل الأمريكي ريان كاجي بلقب أكثر الأشخاص دخلا على منصة يوتيوب للعام الثالث على التوالي، وفقا للقائمة التي تصدرها مجلة فوربس سنويا.

وبحسب المجلة، حقق ريان، الذي يمتلك قناة باسم "عالم ريان"، دخلا بلغ 29.5 مليون دولارا.

كما حققت القناة، التي يتابعها نحو 27.7 مليون مشترك، أكثر من 12.2 مليار مشاهدة.

ويقدم ريان مقاطع فيديو متنوعة عن الألعاب وقصص عائلية إلى جانب تجارب عملية ذاتية الصنع في المنزل، والتي تلقى اهتماما واسعا من قبل الأطفال.

وإلى جانب ذلك، نشط ريان هذا العام تجاريا، حيث قام بترخيص أكثر من 5000 منتج تحمل اسم القناة "عالم ريان"، والتي تحمل صورا لشخصيات وديكورات وأقنعة وجه وألعاب كرتونية أخرى.

وتمتلك أسرة ريان شركة "صن لايت" المتخصصة في إنتاج المحتوى المخصص للأطفال، وتدير 7 قنوات أخرى، ويعمل بها فريق مكون من 30 فرد، وتصدر ما يقرب من 25 مقطع فيديو أسبوعيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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