طفل عمره 9 سنوات يربح 30 مليون دولار من يوتيوب خلال 2020 (فيديو)

احتفظ الطفل الأمريكي ريان كاجي بلقب أكثر الأشخاص دخلا على منصة يوتيوب للعام الثالث على التوالي، وفقا للقائمة التي تصدرها مجلة فوربس سنويا.

وبحسب المجلة، حقق ريان، الذي يمتلك قناة باسم "عالم ريان"، دخلا بلغ 29.5 مليون دولارا.

كما حققت القناة، التي يتابعها نحو 27.7 مليون مشترك، أكثر من 12.2 مليار مشاهدة.

A 9-year-old is still No. 1, but the runner-up is a newcomer who came armed with a forklift, an exploding Toyota and the most expensive firecracker ever made. And he's just getting started https://t.co/Oo2r32TNre pic.twitter.com/3WrI3cshjz — Forbes (@Forbes) December 18, 2020

ويقدم ريان مقاطع فيديو متنوعة عن الألعاب وقصص عائلية إلى جانب تجارب عملية ذاتية الصنع في المنزل، والتي تلقى اهتماما واسعا من قبل الأطفال.

وإلى جانب ذلك، نشط ريان هذا العام تجاريا، حيث قام بترخيص أكثر من 5000 منتج تحمل اسم القناة "عالم ريان"، والتي تحمل صورا لشخصيات وديكورات وأقنعة وجه وألعاب كرتونية أخرى.

وتمتلك أسرة ريان شركة "صن لايت" المتخصصة في إنتاج المحتوى المخصص للأطفال، وتدير 7 قنوات أخرى، ويعمل بها فريق مكون من 30 فرد، وتصدر ما يقرب من 25 مقطع فيديو أسبوعيا.