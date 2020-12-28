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تركيا تعلن تأخر وصول اللقاح الصيني.. وطورائ في بكين إثر ارتفاع إصابات كورونا

وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة (رويترز)
وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة (رويترز)
27/12/2020

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الأحد، إن تسلم الشحنة الأولى من لقاح كوفيد-19 الخاص بشركة "سينوفاك" من الصين إلى تركيا تأجل "ليوم أو يومين"؛ بسبب تعليق أنشطة الجمارك في العاصمة بكين، مع تصاعد الإصابات بالفيروس هناك.

واتفقت تركيا على شراء 50 مليون جرعة من لقاح كورونافاك، الذي تنتجه شركة سينوفاك، وكانت بانتظار تسلم أول ثلاثة ملايين جرعة، اليوم الإثنين.

كما ستشتري أنقرة 4.5 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته شركتا بيونتيك وفايزر، مع خيار الحصول على 30 مليون جرعة إضافية لاحقًا.

وقال وزير الصحة التركي على تويتر "بسبب إنذار كوفيد-19 في بكين وحالة الإصابة بكوفيد-19 في جمارك بكين، جرى تعليق الحركة في الجمارك مؤقتًا. لهذا السبب، سيتأخر وصول لقاحاتنا، التي كان من المفترض نقلها بعد العمليات الجمركية، ليوم أو اثنين".

وأرفق الوزير التركي، تغريدته بصورة لدفعة اللقاحات التي اشترتها بلاده من الصين.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

ومؤخرًا، أعلن قوجة توقيع عقد مع الصين لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح الخامل الذي أنتجته، وأثبت فعاليته بالمراحل الأولى للمرض.

والأحد، أعلنت السلطات الصينية، حالة الطوارئ في العاصمة، إثر ارتفاع مفاجئ لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، في بيان، أن حالة الطوارئ تشمل مناطق العاصمة كافة، فيما أشارت إلى اعتزام السلطات إغلاق بعض الأحياء والشوارع التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في إصابات كورونا.

وعلى إثر ذلك، شهدت بعض أحياء بيجين، تعليقًا لعمليات الدخول والخروج، فيما كثفت السلطات أعمال المراقبة والتفتيش في المناطق التي تشهد حركة سكانية كبيرة.

وفي هذا الإطار، حظرت السلطات الصينية، جميع الأنشطة الدينية والاحتفالات الجماعية بمناسبة عيد رأس السنة، وعلّقت السفر إلى خارج العاصمة، ولم يكشف البيان عن إحصاءات ذلك الارتفاع المفاجئء في إصابات كورونا.

وسجلت الصين، حتى الآن، قرابة 87 ألف إصابة بفيروس كورونا، توفي منهم ما يزيد على 4 آلاف و600 مصاب.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في ديسمبر/كانون أول 2019 بمدينة "ووهان" وسط الصين، وسرعان ما انتشر في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم بأسره.

وعالميًّا، أصاب الفيروس التاجي 81 مليونًا و28 ألفًا و185 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته مليون و770 ألفًا و257 مصابًا، في حين تعافت 57 مليونًا و183 ألفًا و521 حالة، منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى وحتى اللحظة، وفق موقع "وورلدميتر" المختص في الإحصاءات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + رويترز

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