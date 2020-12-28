"بيج رامي" يثير الجدل في مصر بسبب نصف مليون جنيه

بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب "مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام"، أثار اللاعب المصري ممدوح السبيعي، الشهير ب"بيج رامي " حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نصف مليون جنيه مصري.

فبعد تسريب يشير لطلب اللاعب العالمي لمبلغ نصف مليون جنيه مصري (٣١.٥ ألف دولار) مقابل ظهوره في أحد برامج التلفزيونية، انقسم جمهور "بيج رامي" بين مؤيد ومعارض لحصوله على هذا المبلغ .

وذكرت التكهنات أن مشاركة بيج رامي كانت في برنامج "معكم منى الشاذلي" في مقابل 500 ألف جنيه مصري، وأن قناة "mbc " مصر عرضت عليه 100 ألف جنيه مقابل ظهوره في أحد برامجها ولكنه اعتذر.

الاعلام هو الي محتاج بيج رامي هو الي هيعليهم هو مش محتاجهم.. 500 الف جنيه يعني 30 الف دولار ف البرامج والراجل بس بيصرف ع جسمه مش اقل من 200 الف دولار انت متخيل الفرق!! ولا عشان رامي طيب بتقلله من حقه!!

انتوا عايزين الدره يحط عليكوا والله pic.twitter.com/SRH6n9aDpU — Abdelrahman Ashraf (@Abdelrahmann310) December 26, 2020

ورأى مغردون؛ أن من حق بطل كمال الأجسام المصري أن يطلب ما يشاء وأن المبلغ يعتبر قليلا بالنسبة له، وقالوا إن نصف مليون جنيه ليس بالمبلغ الضخم مقارنة بما ينفقه أبطال كمال الأجسام على التدريب والتغذية وغيرهما.

وأشار البعض إلى أن الفنانين ولاعبي كرة القدم يحصلون على أرقام ضخمة مقابل ظهورهم تلفزيونيا فما الفرق بينهم وبين رامي الذي يستحق أن يستغل الفرصة.

من جانبه علق "بيج رامي" قائلا "أنا مبتكلمش في أي فلوس خالص، في شركة هي اللي بتتفاوض باسمي وكل الأمور دي مع الشركة"، مشيرا إلي أنه قبل البطولة كان يظهر بدون مقابل في القنوات التلفزيونية، لكن اليوم يقوم فرق عمل تتولى عملية التفاوض بأسمه.

بيج رامي طالب نص مليون 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/qEAv3EEwVW — Mohamed aldhufairi (@Maldhufairi) December 27, 2020

و نفي برنامج "معكم منى الشاذلي" ما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة"، وكشف في بيان، أمس الأحد، تفاصيل تفاوض البرنامج مع بطل كمال الأجسام

وكذلك نفى البرنامج التصريح بأي شيء له علاقة بالاتفاق المادي مع "بيج رامي"، مؤكدًا أن علاقة البرنامج بالشخصيات والنجوم التي يستضيفها قائمة على الاحترام المتبادل.​

وحصل "بيج رامي" على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام، والتي أقيمت في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

ورغم إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق، إلا أنه نجح في الإعداد للبطولة، واستطاع اقتناص اللقب من الأمريكي فيل هيث، الذي حصل عليه 7 مرات متتالية.

الاعلام بيتعامل مع بيج رامي انه ملوش جمهور و بيشهرو بيه و يبقولو المبالغ الي بيطلبها

عاوزينه يطلع بالحب اه في ناس بتطلع بالحب عادي و في ناس بتطلب مبالغ كبيرة و بيتوافق عليها و محدش بيقدر يطلع يشهر بيهم الراجل من حقه يقيم نفسه و انت حر لو موافقتش عاوز تاخد اللقطة ادفع يا باشا 🤝 — ahmedeid.14 (@14_ahmedeid) December 27, 2020

طبعا مش محتاج أقولك إن بيج رامي لو مكنش كسب البطولة ودي حاجة حصلت في محاولات سابقة لا كان هيبقا في احتفاء به بالشكل دة ولا سباق على ظهوره التليفزيوني ودة مبرر كفاية يخليه يطلب الرقم اللي يناسبه بعد شقا السنين — أمير عبد الحليم (@AmirAbdElhalim) December 27, 2020