بعد يوم من تحذير بايدن …ترمب يوقع على حزمة التحفيز الاقتصادي الخاصة بكورونا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب،مساء الأحد،على خطة تحفيز جديدة للاقتصاد تمنح إعانات لملايين الأسر والشركات الصغيرة المتضررة من جائحة (كوفيد-19) بقيمة 900 مليار دولار .

كما وقع الرئيس الأمريكي كذلك على قانون تمويل الوكالات الفدرالية، بحسب بيان للبيت الأبيض .

تأتي موافقة ترمب على خطة التحفير الجديدة بعد ضغوط من نواب لكونغرس، لتمنع وقوع إغلاق حكومي جديد كان من المقرر له الثلاثاء القادم.

وقبيل توقيعه قال ترمب عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر": هناك أخبارًا سارّة بخصوص مشروع قانون حزمة الإغاثة المتعلق بفيروس كورونا المستجد.

Good news on Covid Relief Bill. Information to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2020

وكان سيواجه ملايين المتضررين من وباء ( كوفيد-19) خطر البطالة حال عدم توقيع ترمب على "خطة الإنقاذ" مما دفعهم للتهديد بإغلاق حكومي الثلاثاء القادم .

وتأتي تلك الخطوة ، بعد يوم من تحذير الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، له السبت الماضي، من "عواقب وخيمة" قائلا: إذا استمر في تأخير توقيع خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرها الكونغرس لمواجهة تبعات وباء كورونا، مشيرا إلى احتمال فقدان الملايين إعانات مكافحة البطالة.

وجاء في بيان مكتوب لبايدن أن "تخلّي ترمب عن المسؤولية برفضه التوقيع على حزمة المساعدات له عواقب وخيمة. اليوم سيفقد نحو 10 ملايين أميركي إعانات التأمين ضد البطالة".

واعتبر بايدن، أن حزمة المساعدات خطوة أولى، وأن البلاد بحاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات في وقت مبكر من العام الجديد لإنعاش الاقتصاد واحتواء الوباء، بما في ذلك تلبية الحاجة الماسة إلى التمويل لتوزيع اللقاح وزيادة القدرة على إجراء الفحوص.

كما قال: إنه يجب على ترمب أن يضم صوته لصوت الأميركيين من أجل ضمان حصولهم على الطعام والمسكن في موسم الأعياد.

وشكك ترمب الأسبوع الماضي؛ في مشروع حزمة المساعدات التي طال انتظارها، طالبا من المشرعين زيادة قيمة الشيكات المرسلة إلى الأميركيين الأكثر ضعفا من 600 إلى ألفي دولار، وهو مقترح أيده الديمقراطيون.

وذهب إلي أن المشروع الذي مرره الكونغرس؛ يخدم أصحاب الشركات الكبرى، ويقدم مساعدات للدول الأجنبية بدل مساعدة المواطنين.

وانتهى السبت، أجل المعونات التي تعهدت الحكومة الأميركية بتقديمها للمواطنين، وكان من المفترض أن يوقع ترمب على الخطة لتمديدها إلى مارس/آذارالقادم.

وكان ترمب وافق قبل 9 أشهر على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا، حيث لقيت تلك الخطة دعما نادرا من كلا الحزبين في الكونغرس.