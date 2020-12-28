ثاني بلد عربي يعلن تسجيل إصابات بسلالة كورونا الجديدة

أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، الأحد، تسجيل المملكة أول إصابتين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لدى أردنيين وفدا من بريطانيا.

وبذلك يكون الأردن ثاني بلد عربي يؤكد وصول السلالة الجديدة للوباء إليه بعد لبنان، علما أن سلطنة عمان كانت قد أعلنت الشك بحالة إصابة غير أنها لم تصدر تأكيدا بعد ذلك.

وقال عبيدات، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إنه "اكتُشفت حالتا إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا لأردنييْن قادميْن من بريطانيا".

وأضاف أن رصد "الحالتين جاء بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم".

وأوضح عبيدات أن "الحالتين هما لزوجين قدما معًا، السبت الموافق 19 ديسمبر/ كانون أول الجاري، وحالتهما الصحية ممتازة".

ووفق الوزير فإنه "تُطبّق إجراءات العزل الصحي على الحالتين، ويتابع فرق التقصي حالتيهما حسب البروتوكولات، ولا يُسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي".

وقررت الحكومة الأردنية إيقاف الرحلات الجوية الآتية من بريطانيا لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الإثنين الماضي وحتى الثالث من يناير/ كانون ثانٍ، على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في مناطق من المملكة المتحدة.

واكتشفت إصابات بهذه الطفرة الجديدة في دول عدة من بينها فرنسا وإسبانيا واليابان والسويد وإيطاليا، وذلك غداة إعلان كل من ألمانيا ولبنان والدنمارك تسجيل إصابات مماثلة لديها.

وسجل الأردن حتى الآن 286 ألفا و356 إصابة مؤكدة بالفيروس و3729 وفاة، فيما يبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات 932 منهم 135 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

واتخذ الأردن منذ أشهر جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد، حيث يفرض حظر تجول ليلي في عموم المملكة من الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي حتى السادسة صباحًا، فيما يفرض حظر تجول شامل كل يوم جمعة.

ويستمر إغلاق الجامعات والمدارس، وتُطبق عملية التعليم عن بعد، فيما تحظر حفلات الزفاف وبيوت ومجالس العزاء.

كما أغلقت مدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال والمسابح وصالات السينما ضمن مجموعة من القيود لكبح تفشي العدوى.

وعالميًّا، أصاب الفيروس التاجي 81 مليونًا و21 ألفًا و265 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته مليون و770 ألفًا و203 مصابين، في حين تعافت 57 مليونًا و178 ألفًا و549 حالة، منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر 2019 وحتى اللحظة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.