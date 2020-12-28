البث الحي
الأخبار|الأردن

ثاني بلد عربي يعلن تسجيل إصابات بسلالة كورونا الجديدة

مشهد عام للعاصمة الأردنية عمّان خلال فترة حظر تجول بسبب كورونا (الفرنسية)
مشهد عام للعاصمة الأردنية عمّان خلال فترة حظر تجول بسبب كورونا (الفرنسية)
27/12/2020

أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، الأحد، تسجيل المملكة أول إصابتين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لدى أردنيين وفدا من بريطانيا.
وبذلك يكون الأردن ثاني بلد عربي يؤكد وصول السلالة الجديدة للوباء إليه بعد لبنان، علما أن سلطنة عمان كانت قد أعلنت الشك بحالة إصابة غير أنها لم تصدر تأكيدا بعد ذلك.

وقال عبيدات، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إنه "اكتُشفت حالتا إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا لأردنييْن قادميْن من بريطانيا".

وأضاف أن رصد "الحالتين جاء بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم".

وأوضح عبيدات أن "الحالتين هما لزوجين قدما معًا، السبت الموافق 19 ديسمبر/ كانون أول الجاري، وحالتهما الصحية ممتازة".

ووفق الوزير فإنه "تُطبّق إجراءات العزل الصحي على الحالتين، ويتابع فرق التقصي حالتيهما حسب البروتوكولات، ولا يُسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي".

وقررت الحكومة الأردنية إيقاف الرحلات الجوية الآتية من بريطانيا لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الإثنين الماضي وحتى الثالث من يناير/ كانون ثانٍ، على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في مناطق من المملكة المتحدة.

واكتشفت إصابات بهذه الطفرة الجديدة في دول عدة من بينها فرنسا وإسبانيا واليابان والسويد وإيطاليا، وذلك غداة إعلان كل من ألمانيا ولبنان والدنمارك تسجيل إصابات مماثلة لديها.

وسجل الأردن حتى الآن 286 ألفا و356 إصابة مؤكدة بالفيروس و3729 وفاة، فيما يبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات 932 منهم 135 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

واتخذ الأردن منذ أشهر جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد، حيث يفرض حظر تجول ليلي في عموم المملكة من الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي حتى السادسة صباحًا، فيما يفرض حظر تجول شامل كل يوم جمعة.

ويستمر إغلاق الجامعات والمدارس، وتُطبق عملية التعليم عن بعد، فيما تحظر حفلات الزفاف وبيوت ومجالس العزاء.

كما أغلقت مدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال والمسابح وصالات السينما ضمن مجموعة من القيود لكبح تفشي العدوى.

وعالميًّا، أصاب الفيروس التاجي 81 مليونًا و21 ألفًا و265 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته مليون و770 ألفًا و203 مصابين، في حين تعافت 57 مليونًا و178 ألفًا و549 حالة، منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر 2019 وحتى اللحظة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

تركيا تعلن تأخر وصول اللقاح الصيني.. وطورائ في بكين إثر ارتفاع إصابات كورونا

وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة (رويترز)

أول دولة أفريقية تتجاوز عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا

مريض كوفيد-19 يعالج في مستشفى بجنوب أفريقيا (رويترز)

مسؤولون مصريون كبار يزورون العاصمة الليبية لأول مرة منذ سنوات (فيديو)

زيارة الوفد المصري هي الأولى منذ عام 2014 (فيسبوك)

طفل عمره 9 سنوات يربح 30 مليون دولار من يوتيوب خلال 2020 (فيديو)

حقق ريان دخلا بلغ 29.5 مليون دولارا (يوتيوب)
الأكثر قراءة

"لماذا لا تمشط شعرك؟".. مراسل يباغت رئيس وزراء بريطانيا فكيف جاء رده؟ (فيديو)

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)

الشرطة الألمانية تطرح محجبة أرضا في الشارع لعدم ارتدائها الكمامة (فيديو)

(فيسبوك)

شاهد: ظهور حيوان "السلعوة" مجددا في مصر

لحظة هجوم السلعوة على أحد الأطفال بقنا (موافع التواصل)

تعرف على أبرز أحداث العالم خلال 2020 (فيديو)

إعادة نشر الرسوم المسيئة في فرنسا أثارت موجة غضب في العالم الإسلامي (رويترز)