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الأخبار|تايوان

أول ظهور إعلامي لصغيرة باندا بحديقة في تايوان (فيديو)

أصبح وزن "يوان باو" 13 كيلو غراما بعد 6 أشهر من ولادتها (غيتي)
أصبح وزن "يوان باو" 13 كيلو غراما بعد 6 أشهر من ولادتها (غيتي)
28/12/2020

ظهرت صغيرة باندا عملاقة، ولدت لأبوين منحتهما الصين لتايوان قبل ستة أشهر، للمرة الأولى أمام عدسات الكاميرات بحديقة حيوانات في تايوان، اليوم الإثنين.

وتم عرض الصغيرة "يوان باو"، التي ولدت في 28 يونيو/ حزيران الماضي، وأمها أمام نحو 150 من الصحفيين والمدعوين من قبل الحديقة.

وكانت الصغيرة، التي ولدت نتيجة تلقيح اصطناعي، تزن 186 غراما لدى ولادتها، وأصبح وزنها اليوم 13 كيلوغراما.

وقدمت الصين والدي الصغيرة، "يوان يوان" وشريكها "توان توان"، إلى تايوان عام 2008 كرمز لتحسن العلاقات بين الجانبين في تلك المرحلة.

وتعتمد الصين "دبلوماسية الباندا"، التي تتمثل في إعارة حيوانات الباندا إلى حدائق الحيوانات في دول أخرى، لكنها قدمت حيواني الباندا هذين كهبة، ويرمز اسماهما إلى "الاجتماع" و"الوحدة".

وفي عام 2013، وضعت "يوان يوان" أنثى أطلق عليها "يوان زاي" وهي أول باندا عملاقة تولد في تايوان.

ومنذ ذلك الوقت، أصبحت عائلة الباندا هذه من أبرز عوامل الجذب في حديقة تايبيه للحيوانات.

ولم يتبق في البرية إلا حوالي 1800 باندا وهي موجودة بشكل رئيسي في مقاطعة سيتشوان مع حوالي 300 في الأسر حول العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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