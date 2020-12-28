أول دولة أفريقية تتجاوز عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا

باتت جنوب أفريقيا، مساء الأحد، أول دولة في القارة السمراء يتجاوز فيها عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد عتبة المليون إصابة.

وارتفع عدد الذين أصيبوا بالفيروس رسميا إلى مليون و4 آلاف و413 شخصا، توفي منهم 26 ألفا و735.

وسجلت قارة أفريقيا أكثر من مليونين و656 ألف إصابة من بينها 62 ألف و649 حالة وفاة.

وفي الأسبوع الماضي، بلغ متوسط حالات الإصابة الجديدة يوميا نحو 11 ألف و700 حالة، بزيادة قدرها 39 في المئة عن الأسبوع السابق.

وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية – الأربعاء والخميس والجمعة – تجاوز عدد الإصابات اليومية عتبة الـ14 ألفا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق يسجل في هذا البلد.

وتدرس الحكومة فرض قيود جديدة، ومن المحتمل أن يوجه الرئيس سيريل رامافوزا هذا الأسبوع خطابا إلى الأمة عبر شاشة التلفزيون، كما فعل بانتظام منذ بداية الجائحة.

ويحتل المغرب المرتبة الثانية على قائمة الدول الأكثر تضررا من الجائحة في إفريقيا بأكثر من 432 ألف إصابة و7240 وفاة، ثم مصر بأكثر من 131 ألف إصابة و7352 وفاة، ثم تونس بأكثر من 130 ألف إصابة و4426 وفاة، ثم إثيوبيا بأكثر من 122 ألف إصابة و1901 وفاة.

ولا تزال إفريقيا إحدى أقل القارات تضررا من الجائحة. أما في سائر أنحاء العالم، فبلغت أعداد الإصابات في أوربا أكثر من 25 مليونا وفي الولايات المتحدة وكندا 19.5 مليونا، وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 15 مليونا، وفي آسيا 13.7 مليونا، وفي الشرق الأوسط قرابة 4 ملايين.