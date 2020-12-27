وزير الدفاع التركي: حفتر وداعموه سيكونون هدفا مشروعا لنا إذا وقع أي اعتداء على قواتنا

حذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وداعميه من مغبة أي محاولة لاستهداف القوات التركية في ليبيا.

جاء ذلك في كلمة اليوم الأحد أمام القوات التركية العاملة في ليبيا، حيث رد أكار على تهديدات حفتر التي أطلقها في الآونة الأخيرة تجاه تركيا وقواتها.

وحذر أكار من أن بلاده ستعتبر خليفة حفتر وأنصاره المتمركزين في شرق ليبيا "أهدافا مشروعة" إذا ما حاولوا مهاجمة القوات التركية في المنطقة.

وقال وزير الدفاع التركي "حفتر يهذي عندما يتحدث عن استهداف جنودنا وإذا فعلها هذه المرة لن يجد مكانا يهرب إليه"، موضحًا "حفتر وداعموه سيكونون هدفا مشروعا لنا إذا وقع أي اعتداء على قواتنا".

وأضاف أكار خلال زيارة للقوات التركية في طرابلس أن قوات حفتر وأنصاره "لن يكون أمامهم مكان يفرون إليه إذا هاجموا القوات التركية"، وقال إن تركيا ستستهدفهم "في كل مكان".

جرائم حفتر

وأكد أكار أن المشكلة الرئيسية في ليبيا تتمثل في حفتر وداعميه، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق هي الشرعية في البلاد والمعترف بها دوليا.

وعن جرائم حفتر في ليبيا، لفت الوزير التركي إلى اكتشاف 21 مقبرة جماعية في منطقة ترهونة ارتكبتها قوات حفتر، وأعرب عن أسفه لصمت المجتمع الدولي على هذه المجازر.

وعبّر عن ثقته بأن الحكومة الليبية ستلاحق أمام المحاكم، هذه الجرائم ضد الإنسانية، وأن تواصل المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها في جرائم حفتر، ومحاسبته أمام القضاء.

وأشار الوزير التركي إلى أن قوات بلاده تقدم خدمات تدريبية عسكرية واستشارية للقوات الليبية في إطار تفاهمات بين البلدين، موضحا أن الجيش التركي قدم تدريبات لنحو 3 آلاف عسكري ليبي.

ولفت إلى أن حفتر، وجّه تهديدات طالت العناصر التركية في ليبيا بشكل مباشر، وبيّن أن القوات التركية جاءت إلى المنطقة في إطار اتفاقات ثنائية وبدعوة من الحكومة الليبية.

ووقّعت حكومة الوفاق الوطني في أكتوبر/تشرين الأول اتفاقا لوقف إطلاق النار، وتدفع الأمم المتحدة من أجل حوار سياسي بهدف إجراء انتخابات العام المقبل لتسوية الأزمة.