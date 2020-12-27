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شاهد: متحف للأوهام في القاهرة يقدّم خدعا وتجارب غير مسبوقة

27/12/2020

في متحف جديد، بالعاصمة المصرية القاهرة، يتيح للمرء السير بكامل هيئته في حوض للسباحة دون أن يبتل، أو يسير في نفق تتأرجح الأرض فيه من تحت قدميه، أو يقف على رأسه في غرفة دوارة، كل ذلك ما هو إلا مجرد خدع.

يقدم متحف الأوهام تجربة غير مسبوقة، إذ يستمتع الزوار بما يقرب من 70 خدعة تختبر حواسهم وعقولهم وحالتهم النفسية.

قالت شيرين أيوب، إحدى زوار المتحف "الصراحة تجربة جديدة، أول مرة أروح حاجة جديدة كده في مصر. هي لكل الأعمار… الأطفال والكبار ينبسطوا، والأوهام كلها حاجات أول مرة أشوفها".

وقالت زائرة أخرى تدعى فيونا "جميلة جدًا، حاجة جديدة في مصر، ولا عمري شفت حاجة كده. وأكثر حاجة عجبتني نفق الدوامة".

وقالت نادية الطويل، نائبة رئيس شركة ووك إيجيبت "هم سموا المكان ده متحف عشان هم حطوا جوه المكان ده أكثر من 70 خدعة، فحسوا إن كلمة متحف بتشرح مفهوم إن الواحد بيدخل وبيتعلم حاجات جديدة.. الرياضيات، والعلوم، وعلم النفس كمان".

أطفال في متحف الأوهام بالقاهرة (مواقع التواصل)

وأوضح المدير العام لمتحف الأوهام، محمود أبو عباس، أن هذه الحيل صُمّمت لخداع أحاسيس الزائر الذي يشرح المتحف له التفسير العلمي والرياضي والنفسي لكل خدعة.

وقال "بتدخل بتشوف حاجات مش حقيقية، بس بنفس الوقت فيه شرح بيفهمك إنه ليه أنت شايف الحاجة بالطريقة دي".

وأضاف "المتحف ليس مجرد شيء للترفيه فقط، لأن لأنك من خلاله تتعلم أشياء مختلفة وتعرف حقائق ممتعة عن أمور داخل المتحف".

وجاء في الموقع الإلكتروني للمتحف أن الهدف هو "اكتشاف سبب إدراك عيوننا لأشياء غير مفهومة لعقولنا".

ومعظم زوار المتحف مجموعات من الأصدقاء أو الأُسر يرغبون في الاستمتاع واختبار حواسهم.

ويستقبل المتحف الأطفال أيضا إلى جانب البالغين، وتشمل الخدع كذلك صورًا مجسّمة، وخدعًا بصرية، وغرفة بلا نهاية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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