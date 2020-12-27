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لبناني يضرب رأسه بجدران مستشفى بإسطنبول رفضا لارتداء الكمامة (فيديو)

ضرب السائح رأسه في الجدار محاولا إيذاء نفسه (مواقع)
ضرب السائح رأسه في الجدار محاولا إيذاء نفسه (مواقع)
27/12/2020

أظهرت كاميرات المراقبة الأمنية في أحد مستشفيات مدينة إسطنبول سائحا لبنانيا وهو يضرب رأسه بالجدران بعد توقيفه من قبل الشرطة التركية لعدم ارتدائه الكمامة.

ووفقا لوكالة الأناضول، طلبت شرطة إسطنبول من السائح اللبناني، خلال تواجده في منطقة تقسيم، ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا، إلا أن السائح رفض ذلك وتهجم على أفراد الشرطة.

وإثر ذلك، طلبت الشرطة منه إبراز جواز سفره، غير أن السائح واصل تصرفه العنيف ضد أفراد الشرطة.

ونتيجة لذلك، تم توقيفه واقتياده إلى أحد مستشفيات مدينة إسطنبول لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وخلال تواجده في المستشفى، بدأ السائح اللبناني بمحاولة إلحاق الأذى بنفسه عبر ضرب رأسه على الجدران.

وعقب الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة، تم تقديمه إلى المحكمة التي أقرت إخلاء سبيله ومواصلة محاكمته دون توقيف.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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