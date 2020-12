كورونا تلقى بظلالها على (BoxingDay)

ينتظر أغلب الأوربيون، يوم ٢٦ ديسمبر من كل عام، لشراء مستلزماتهم السنوية، ففي هذا اليوم تبدأ المحال التجارية؛ بتقديم عروض ضخمة على منتجاتها فيما يسمي يوم (BoxingDay).

لكن هذا العام آتت كورونا بما لا تشتهي السفن، بعد فرض جملة من الإجراءات المشددة في بعض المناطق، بينما فرض الإغلاق العام على العديد من المدن الأوربية.

حيث خلت الشوارع من المارة، على عكس المشهد المعتاد لهذا اليوم من التدافع والتزاحم الشديد والطوابير الطويلة على أبواب المحال التجارية منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم.

وحاولت المحال التجارية إنقاذ بضاعتها من الكساد، فقامت بتقديم عروض أون لاين، وتحولت الطوابير الطويلة في الواقع، إلي طوابير افتراضية.

فعندما تحاول الدخول إلى حسابات المحال التجارية فتظهر لك رسالة بأنك في الطوابير، وتطالبك بعدم ترك الحساب حتي لا تفقد مكانك فتضطر للانتظار فترة أطول .

ولكن ما هو (BoxingDay) أو يوم التدافع ؟

جرت العادة أن يٌحتفل في 26 ديسمبر/ كانون الثاني من كل سنة بـ "يوم التدافع" أو يوم الازدحام على شراء البضائع بعد تخفيض الأسعار في الدول التي كانت في السابق جزءا من الإمبراطورية البريطانية مثل اسكتلندا وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية .

ومنذ العام 1871 اعتمد “يوم التدافع "عطلة مصرفية أو عطلة عامة أصبحت رسمية.

ولكن إذا صادف ذلك اليوم يوم سبت، ينتقل الاحتفال إلى يوم الاثنين التالي. إذا كان 26 ديسمبر هو يوم الأحد، فسيتم الاحتفال بيوم التدافع في يوم الثلاثاء التالي.

What is Boxing Day? Everything You Need to Know..Must Read#BoxingDay #BoxingDayTest #boxingday2020 #boxing #boxingdaysales #boxingdaysale https://t.co/mn7s3Qzk5i

— Masoom Sharma (@Masoom03935471) December 26, 2020