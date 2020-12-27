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شاهد: طيار يتتبع مسارا جويا على شكل "حقنة" تحفيزا لأخذ لقاح كورونا

الطيار أوضح أنه لا ينبغي أن تفهم رحلته على أنها دعوة مباشرة لتلقي التطعيم (تويتر)
الطيار أوضح أنه لا ينبغي أن تفهم رحلته على أنها دعوة مباشرة لتلقي التطعيم (تويتر)
27/12/2020

حلق طيار ألماني في مسار على شكل "حقنة" طبية عملاقة، لينبه الناس إلى بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في أوربا.

وامتد مسار الطيار سامي كرامر في السماء لنحو 200 كيلومتر.

ورسم كرامر، الذي يبلغ من العمر 20 عاما، المسار على جهاز لتحديد المواقع قبل انطلاقه في رحلته قرب بحيرة كونستانس بجنوب ألمانيا.

وظهر المسار الذي يأخذ شكل الحقنة على موقع (فلايت رادار24) الإلكتروني لرصد مسارات الرحلات الجوية.

وقال كرامر "لا يزال هناك بشكل نسبي بعض من يعارضون تطعيمهم باللقاح، وما قمت به قد يمثل تنبيها لهم للتفكير وتحريك الأمور".

وأوضح أنه لا ينبغي أن تفهم رحلته على أنها دعوة مباشرة لهم لتلقي التطعيم.

وأضاف كرامر "ربما قد تكون أيضا إشارة للفرح، فقد تضرر قطاع الطيران بشدة بسبب هذا الوباء".

وأطلقت ألمانيا رسميا، الأحد، حملتها للتطعيم باللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس، وتستعد الحكومة الاتحادية لتوزيع أكثر من 1.3 مليون جرعة لقاح للسلطات الصحية المحلية بنهاية هذا العام، ونحو 700 ألف جرعة أخرى أسبوعيا بدءا من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتسببت مشاكل في سلسلة التبريد للقاح كورونا في إرجاء البدء في إعطاء تطعيمات كورونا في ست مناطق في ولاية بافاريا جنوبي البلاد.

وذكرت المناطق الست، في بيان مشترك، أنه أثناء قراءة مسجلات الحرارة في صناديق التبريد التي شراؤها مركزيا ثار شك بشأن التقيد بسلسلة التبريد للقاح.

وتسعى سلطات تلك المناطق للتشاور مع شركة بيونتيك بشأن ما إذا كانت اللقاحات لا تزال صالحة للاستخدام بدون مشاكل.

وقال مسؤول محلي إنه "في حال كان هناك أدنى مؤشر على أن اللقاح لا يتوافق بنسبة مئة في المئة مع معايير الجودة، فلن يتم التطعيم بهذه الدفعة"، مشيرا إلى أن السرعة ليست مهمة في هذا الموضوع.

وبدأت عدة دول في الاتحاد الأوربي، الأحد، منسقة للتطعيم ضد كوفيد-19 وتستمر حتى الثلاثاء في معظم دول الاتحاد.

ووافق الاتحاد الأوربي على اللقاح الذي أنتجته كل من شركة "بيونتيك" الألمانية وشركة فايزر الأمريكية، والذي أثبتت التجارب السريرية فعاليته بنسبة 95 في المئة.

وحذر سياسيون وخبراء في الصحة من أن الأمر سيستغرق شهورا حتى تصبح اللقاحات متاحة على نطاق واسع بما يكفي لتوفيرها لكل من يريد أن يتلقى التطعيم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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