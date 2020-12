شاهد: طيار يتتبع مسارا جويا على شكل "حقنة" تحفيزا لأخذ لقاح كورونا

حلق طيار ألماني في مسار على شكل "حقنة" طبية عملاقة، لينبه الناس إلى بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في أوربا.

وامتد مسار الطيار سامي كرامر في السماء لنحو 200 كيلومتر.

ورسم كرامر، الذي يبلغ من العمر 20 عاما، المسار على جهاز لتحديد المواقع قبل انطلاقه في رحلته قرب بحيرة كونستانس بجنوب ألمانيا.

وظهر المسار الذي يأخذ شكل الحقنة على موقع (فلايت رادار24) الإلكتروني لرصد مسارات الرحلات الجوية.

A pilot in Germany used a Diamond DA20 Katana aircraft to send this message to the world 💉

See the playback at https://t.co/R7sQfH6OK8#Covid19Vaccine pic.twitter.com/j7HHaY1aV7

— Flightradar24 (@flightradar24) December 24, 2020