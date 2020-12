ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى بإطلاق نار في ولاية إلينوي الأمريكية

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح مساء السبت برصاص مسلّح أطلق النار داخل صالة للبولينغ في مدينة روكفورد بولاية إلينوي-وسط غرب الولايات المتحدة.

وناشدت شرطة روكفورد سكان المدينة عدم الاقتراب من صالة "دون كارتر لاينس" حيث وقع إطلاق النار.

وقال قائد الشرطة دان أوشي للصحفيين في مكان الحادث إنّ "التحقيق مستمرّ.. لدينا ثلاثة قتلى" مشيرًا إلى أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بطلقات نارية ونقلوا إلى المستشفى.

UPDATE: 37-year-old white male suspect is in custody. There are no others being sought at this time. Media briefing will be tomorrow 12/27 at 9:30 a.m. at Rockford Police District 3, 557 S. New Towne Drive.

— RockfordILPolice (@RockfordPD) December 27, 2020