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ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى بإطلاق نار في ولاية إلينوي الأمريكية

27/12/2020

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح مساء السبت برصاص مسلّح أطلق النار داخل صالة للبولينغ في مدينة روكفورد بولاية إلينوي-وسط غرب الولايات المتحدة.

وناشدت شرطة روكفورد سكان المدينة عدم الاقتراب من صالة "دون كارتر لاينس" حيث وقع إطلاق النار.

وقال قائد الشرطة دان أوشي للصحفيين في مكان الحادث إنّ "التحقيق مستمرّ.. لدينا ثلاثة قتلى" مشيرًا إلى أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بطلقات نارية ونقلوا إلى المستشفى.

وأوضح قائد اشرطة أنه تم القبض على مشتبه به، دون أن يوضح الدوافع وراء إطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن الشرطة قولها إن اثنين من المراهقين على الأقل كانا من بين الذين أصيبوا بالرصاص، في حين لم تحدد الشرطة ما إذا كان الضحايا من رواد أو عمال المركز.

حيازة السلاح

من جانبها نشرت صالة البولينغ على صفحتها في موقع فيسبوك رسالة بسيطة دعت فيها الناس إلى الصلاة.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تشهد بصورة متكررة عمليات إطلاق نار، إلا أن الجهود المبذولة لمعالجة العنف المسلّح في هذا البلد تصطدم دومًا بحائط مسدود على المستوى الفدرالي لا سيّما وأن الحق في حيازة الأسلحة النارية وحملها مكرّس في التعديل الثاني للدستور الأمريكي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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