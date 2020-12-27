ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى بإطلاق نار في ولاية إلينوي الأمريكية

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح مساء السبت برصاص مسلّح أطلق النار داخل صالة للبولينغ في مدينة روكفورد بولاية إلينوي-وسط غرب الولايات المتحدة.

وناشدت شرطة روكفورد سكان المدينة عدم الاقتراب من صالة "دون كارتر لاينس" حيث وقع إطلاق النار.

وقال قائد الشرطة دان أوشي للصحفيين في مكان الحادث إنّ "التحقيق مستمرّ.. لدينا ثلاثة قتلى" مشيرًا إلى أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بطلقات نارية ونقلوا إلى المستشفى.

UPDATE: 37-year-old white male suspect is in custody. There are no others being sought at this time. Media briefing will be tomorrow 12/27 at 9:30 a.m. at Rockford Police District 3, 557 S. New Towne Drive. — RockfordILPolice (@RockfordPD) December 27, 2020

وأوضح قائد اشرطة أنه تم القبض على مشتبه به، دون أن يوضح الدوافع وراء إطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن الشرطة قولها إن اثنين من المراهقين على الأقل كانا من بين الذين أصيبوا بالرصاص، في حين لم تحدد الشرطة ما إذا كان الضحايا من رواد أو عمال المركز.

حيازة السلاح

من جانبها نشرت صالة البولينغ على صفحتها في موقع فيسبوك رسالة بسيطة دعت فيها الناس إلى الصلاة.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تشهد بصورة متكررة عمليات إطلاق نار، إلا أن الجهود المبذولة لمعالجة العنف المسلّح في هذا البلد تصطدم دومًا بحائط مسدود على المستوى الفدرالي لا سيّما وأن الحق في حيازة الأسلحة النارية وحملها مكرّس في التعديل الثاني للدستور الأمريكي.