"ارحل يا سيسي" يتصدر.. الأزمات تلاحق النظام المصري بسبب كورونا واقتراب ذكرى يناير

عاد وسم "ارحل يا سيسي" ليتصدر منصات التواصل الاجتماعي المصرية، بالتزامن مع توالي أزمات طالت أغلب الشرائح المجتمعية في مصر، من أهمها زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، والملاحقات الأمنية لعدد من المعارضين.

وقال المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان، طلعت فهمي، في بيان صدر، أمس السبت، إن السلطات الأمنية نفذت حملة اعتقالات عشوائية تجاه أعداد كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات بسبب اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير.

وأضاف أن تلك الحملة طالت رجال أعمال، بعد الزج بهم في قضايا مختلفة كمبرر لاعتقالهم، مطالبًا بوقف الاعتقالات وإطلاق سراح الأبرياء.

وقال مغردون إن السلطات المصرية المنشغلة أمنيًّا بقمع المعارضة، لا تعطي جزءًا من وقتها لمحاولة البحث عن حلول لوقف انتشار جائحة كورونا دون الإضرار بالاقتصاد والحالة المادية للمواطن.

وأكد المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة المصري، أن على الدولة التحرك الفوري لاتخاذ إجراءات حقيقية تجاه الجائحة، دون تضليلة ببيانات رسمية غير حقيقية.

وانتقد مغردون تعامل وزارة الهجرة المصرية مع أزمة المصريين العالقين في الإمارات بسبب غلق المجال الجوي مع مصر، والتي قالت في بيان لها "نناشد النوادي المصرية في الإمارات بمساعدة العالقين، وخلينا سند لبعض"، معتبرين البيان لا يعبر عن إرادة دولة.

وتفاعل المغردون على موقع تويتر مع وسم ارحل ياسيسي، معدّدين هموم الشعب المصري والتحديات القائمة، والتي لا تجد اهتمامًا من النظام المصري.

خلي الجيش يقف يبيع خضار ولحمه

ويعمل كحك العيد 😱😱#ارحل_ياسيسي .. pic.twitter.com/F9lFwU6dN4 — رودي (@Rooddyy88) December 27, 2020

ايه رأيكم نحاول نقنع السيسي يحول القصور الرئاسية إلى مستشفيات عزل وممكن عشان يقتنع نسمى المستشفى الجديد #مستشفى_قصر_السيسي على غرار مستشفى قصر العينى!#ارحل_ياسيسي — anas_adam2017@yahoo.com (@Adam2017Anas) December 27, 2020

في 2020 كانت دي أكبر فضايح #السيسي

السنة خلصت و مصر على حطت ايد تمرد من 30 يونيه 2013

ما ناب الدولة العجوزة الا تضاعف الدين الخارجي و الداخلي .. إلى اللقاء في اشتغالات و فضايح أخرى في 2021

مع العميل الصهيوني#ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/tXgmf1t2y1 — AHMEDHAMDYIBRAHIM (@AHMEDHAMDYIBRA5) December 27, 2020

برغم ازدياد حالات كورونا بمختلف سلالتها في مصر إلا أن الداخلية تقوم بحملة أمنية مسعورة واعتقالات واسعة قبيل ذكرى ثورة 25 يناير

#الحريه_لفلان_الفلاني

#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه59 — Abdullah (@Nagmeden9) December 25, 2020

فعل #السيسي_عدو_الله لليهود اكثر مما يتخيلون !

واذا طلبوا منه السجود علانية لفعل ولايبالي!

نحن نبغضه في الله ونبغض من يحبه!

ونسأل الله ان يقبض الله روحه في ذلة وصغار وهو يري العذاب الاليم!

هو وعصابته المجرمه!#ارحل_ياسيسي #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه60 pic.twitter.com/gtJ284LaqA — ⚡️ابوحبيبه⚡️ (@ha_ML1) December 26, 2020

انا عاوز بس حد يقولي ال7 سنين الي حكم فيهم السيسي عمل ايه غير شوية الكباري والطرق الي هما اصلا بنيهم علي حساب الشعب ومش بنيهم عشان جمال عيونة اصلا وباني ليه قصور بملاايين ويطلع يقلك دحنا فقرا اوووي؟!!! من الاخر دا شخص معترف بفشلة!!!! #ارحل_ياسيسي #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/kpv8R827pe — Mohamed El-khatiib (@mohamed13798) December 26, 2020

🔥🐾لا أعلم مالذي تفكرون به او حتي تأملونه من الوضع الراهن..ولكن كلي يقين أن هذا الطريق الذي نسير به لن يصل بنا لشئ الاللهاويه🐾🔥🕷#الثوره_قادمه#ارحل_ياسيسي#Biden_Save_Egypt pic.twitter.com/ZxkKDpTtwO — •《🕷Mad Max🕷》• (@MadMax81702156) December 22, 2020

السيسي طول السبع سنين اللي فاتوا يقول عندنا إرهاب

عندنا إرهاب

عندنا إرهاب

واحنا ماعندناش ارهاب

ومن اول ازمه كورونا يقول

ماعندناش كورونا

ماعندناش كورونا

ومصر في كارثه بسبب كورونا

بيحبنا اوي السيسي ده😏#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه61 #ارحل_ياسيسي — 🌷زهرة اللوتس🌷 (@rozamorsy38) December 27, 2020