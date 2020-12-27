إصابة مسعف وامرأة حامل.. الاحتلال يقتحم مستشفى في رام الله بالغاز والأعيرة النارية (فيديو)

اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حرم مستشفى حكومي بالضفة الغربية المحتلة، مطلقة قنابل الغاز والأعيرة النارية، ما أدى لإصابة امرأة حامل ورجل إسعاف، إضافة إلى إصابات باختناق جراء قنابل الغاز.

وأدانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان، اعتداء الجيش الإسرائيلي على مجمع رام الله الطبي، واصفةً ذلك بأن اعتداء على حرمة المستشفى.

وقالت الوزيرة، إن الجيش الإسرائيلي أطلق الأعيرة النارية وقنابل الغاز داخل سور المجمع، ما أدى إلى إصابة امرأة حامل ورجل إسعاف، بالرصاص المطاطي.

وأوضحت، أنه إضافة إلى حالات اختناق وهلع في صفوف المرضى، خصوصا الأطفال منهم، تضررت مركبة إسعاف تابعة للمجمع.

وقالت الوزيرة، إن ما زاد من خطورة الوضع هو وجود مرضى كورونا يعالجون داخل قسم مخصص لهم، حيث كانت حياتهم بخطر محدق نتيجة قنابل الغاز التي تم إطلاقها داخل المجمع.

وأشارت الوزيرة إلى أن الأطفال المرضى، والنساء بأقسام الولادة، عاشوا ليلة مُرعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى بسبب أصوات الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأكدت أن هذا الاعتداء الخطير على حرمة المستشفى وإلحاق الإصابات في صفوف المرضى يستوجب تدخلا دوليا عاجلا لحماية أبناء شعبنا ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جريمتها وخرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على حماية المرضى والطواقم الطبية المراكز الصحية والمستشفيات".

وذكرت أن هذا الاعتداء هو الثاني الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات الفلسطينية خلال يومين، دون توضيح سبب الاعتداء.

ويوم السبت، تسبب قصف إسرائيلي على قطاع غزة في أضرار مادية بمستشفى الشهيد محمد الدُرّة الخاص بالأطفال وإصابة عشرات الأطفال المرضى ومرافقيهم.