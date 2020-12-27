البث الحي
الأخبار|فلسطين

إصابة مسعف وامرأة حامل.. الاحتلال يقتحم مستشفى في رام الله بالغاز والأعيرة النارية (فيديو)

الاحتلال يقتحم مستشفى حكومي في رام الله بالغاز والأعيرة النارية(مواقع التواصل)
الاحتلال يقتحم مستشفى حكومي في رام الله بالغاز والأعيرة النارية(مواقع التواصل)
27/12/2020

اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حرم مستشفى حكومي بالضفة الغربية المحتلة، مطلقة قنابل الغاز والأعيرة النارية، ما أدى لإصابة امرأة حامل ورجل إسعاف، إضافة إلى إصابات باختناق جراء قنابل الغاز.

وأدانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان، اعتداء الجيش الإسرائيلي على مجمع رام الله الطبي، واصفةً ذلك بأن اعتداء على حرمة المستشفى.

وقالت الوزيرة، إن الجيش الإسرائيلي أطلق الأعيرة النارية وقنابل الغاز داخل سور المجمع، ما أدى إلى إصابة امرأة حامل ورجل إسعاف، بالرصاص المطاطي.

وأوضحت، أنه إضافة إلى حالات اختناق وهلع في صفوف المرضى، خصوصا الأطفال منهم، تضررت مركبة إسعاف تابعة للمجمع.

وقالت الوزيرة، إن ما زاد من خطورة الوضع هو وجود مرضى كورونا يعالجون داخل قسم مخصص لهم، حيث كانت حياتهم بخطر محدق نتيجة قنابل الغاز التي تم إطلاقها داخل المجمع.

وأشارت الوزيرة إلى أن الأطفال المرضى، والنساء بأقسام الولادة، عاشوا ليلة مُرعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى بسبب أصوات الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأكدت أن هذا الاعتداء الخطير على حرمة المستشفى وإلحاق الإصابات في صفوف المرضى يستوجب تدخلا دوليا عاجلا لحماية أبناء شعبنا ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جريمتها وخرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على حماية المرضى والطواقم الطبية المراكز الصحية والمستشفيات".

وذكرت أن هذا الاعتداء هو الثاني الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات الفلسطينية خلال يومين، دون توضيح سبب الاعتداء.

ويوم السبت، تسبب قصف إسرائيلي على قطاع غزة في أضرار مادية بمستشفى الشهيد محمد الدُرّة الخاص بالأطفال وإصابة عشرات الأطفال المرضى ومرافقيهم.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

قرار عنصري بحرمانهم من اللقاح.. الأسرى في مواجهة السجّان الإسرائيلي وكورونا

الأسرى في مواجهة الاحتلال وكورونا بعد حرمانهم من تلقي اللقاح (مواقع التواصل)

رغم تفاقم جائحة كورونا.. مصر تخفض 6.4 مليار دولار من مخصصات الدعم

خفضت الحكومة الدعم في نهاية عام 2016 بهدف التوصل إلى اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي

شجار أعقبه دمار.. حرق "مخيم المنية" للاجئين السوريين شمالي لبنان (فيديو وصور)

أحمد لاجئ سوري يقف على أطلال خيام ذويه بعدما احرق المخيم بالكامل في المنية شمالي لبنان (الجزيرة مباشر)

قُتلت أمام أعينهم.. صورة لأطفال يحتضنون جثمان والدتهم تفجع اليمنيين

الصورة التي أفجعت اليمنيين (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

الشرطة الألمانية تطرح محجبة أرضا في الشارع لعدم ارتدائها الكمامة (فيديو)

(فيسبوك)

شاهد: ظهور حيوان "السلعوة" مجددا في مصر

لحظة هجوم السلعوة على أحد الأطفال بقنا (موافع التواصل)

تناقض وجدل.. احتفاء إماراتي بالشيف "بوراك" تزامنا مع حملة مقاطعة منتجات تركيا (فيديو)

ولي عهد دبي مع الشيف التركي بوراك ( مواقع التواصل)

إصابة 13 إعلاميا وفنانا خلال يومين.. كورونا يضرب مصر وسط تحذيرات وتشكيك في الأرقام الرسمية

الإعلامي سيف زاهر (موافع التواصل)