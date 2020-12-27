البث الحي
الأخبار|روسيا

أمّن مئات العملاء للاتحاد السوفيتي.. وفاة العميل البريطاني المزدوج "جورج بلايك"

جورج بلايك آخر جواسيس الاتحاد السوفياتي البريطانيين من الحرب الباردة( رويترز)
جورج بلايك آخر جواسيس الاتحاد السوفياتي البريطانيين من الحرب الباردة( رويترز)
27/12/2020

أعلنت وكالات أنباء روسية السبت وفاة العميل البريطاني المزدوج "جورج بلايك" الذي كان يتجسس لصالح الاستخبارات السوفياتية في الخمسينات، عن عمر ناهز 98 عامًا.

وقال الناطق باسم جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرغي إيفانوف لوكالة تاس للأنباء "اليوم، غادرنا عنصر المخابرات الأسطوري… جورج بلايك. لقد أحب بلدنا بصدق، وكات معجباً بإنجازات شعبنا خلال الحرب العالمية الثانية".

كان بلايك عضواً في قوات المقاومة في هولندا خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن ينضم إلى جهاز المخابرات الخارجية البريطاني( أم آي- 6) خلال الحرب الباردة، ثمّ قدّم خدماته إلى السوفيات خلال الخمسينات بعدما شهد على قصف الأمريكيين للمدنيين في كوريا.

تأمين مئات العملاء

وأمّن بلايك للاستخبارات السوفياتية أسماء مئات من العملاء، وكشف وجود نفق سري في برلين الشرقية، كان يستخدم للتجسس على السوفيات.

وبعدما كشف أمره عميل بولندي مزدوج، حكم على بلايك في عام 1961 بالسجن 42 عاماً في بريطانيا. لكنه نجح بالفرار بعد خمس سنوات بواسطة سلّم من الحبال، وبمساعدة المساجين الذين كانوا برفقته.

وتمكن بعدها بلايك من تجاوز الستار الحديدي في جمهورية ألمانيا الديموقراطية -ألمانيا الشرقية- ليستقرّ بنهاية المطاف شرقاً في الاتحاد السوفياتي.

وتعتبره موسكو بطلاً وقلّد برتبة كولونيل في الاستخبارات الروسية، وعلى الرغم من انهيار الاتحاد السوفياتي الذي كرّس بلايك حياته من أجله، لم يندم الجاسوس قطّ على أفعاله.

وكان بلايك آخر من بقي على قيد الحياة من جيل من الجواسيس البريطانيين الذين نجح الاتحاد السوفياتي بتجنيدهم لصالحه خلال الحرب الباردة.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

"خطر جسيم".. بايدن: الهجوم الإلكتروني لن يمر دون رد وعلى ترمب توجيه اللوم لروسيا

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أمس الثلاثاء على أنه لم يشهد أي دليل على السيطرة على الهجوم الإلكتروني الضخم الذي استهدف وكالات أمريكية عدة محذرا من أن الخرق لن يمر دون رد بمجرد توليه منصبه.

23/12/2020
المزيد من الأخبار

بعد رفض ترمب خطة إنعاش الاقتصاد.. ملايين الأمريكيين قد يفقدون إعانات البطالة اليوم

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (رويترز)

كورونا تلقى بظلالها على (BoxingDay)

بريطانيا ترفض إجراءات مشددة قبيل (BoxingDay). (مواقع التواصل)

بعد انفجار ناشفيل… حاكم ولاية تينيسي يطالب ترمب بإعلان حالة الطوارئ

لحظة انفجار سيارة في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)

إسرائيل تتحسّب لـ"حرب خاطفة" وإيران تتوعّد برد واسع وقوي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: ظهور حيوان "السلعوة" مجددا في مصر

لحظة هجوم السلعوة على أحد الأطفال بقنا (موافع التواصل)

أشلاء بشرية ومتفجرات غير مسبوقة.. تفاصيل جديدة عن حادث ناشفيل الأمريكية (فيديو)

(الجزيرة)

تناقض وجدل.. احتفاء إماراتي بالشيف "بوراك" تزامنا مع حملة مقاطعة منتجات تركيا (فيديو)

ولي عهد دبي مع الشيف التركي بوراك ( مواقع التواصل)

الشرطة الألمانية تطرح محجبة أرضا في الشارع لعدم ارتدائها الكمامة (فيديو)

(فيسبوك)