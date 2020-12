أمّن مئات العملاء للاتحاد السوفيتي.. وفاة العميل البريطاني المزدوج "جورج بلايك"

أعلنت وكالات أنباء روسية السبت وفاة العميل البريطاني المزدوج "جورج بلايك" الذي كان يتجسس لصالح الاستخبارات السوفياتية في الخمسينات، عن عمر ناهز 98 عامًا.

وقال الناطق باسم جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرغي إيفانوف لوكالة تاس للأنباء "اليوم، غادرنا عنصر المخابرات الأسطوري… جورج بلايك. لقد أحب بلدنا بصدق، وكات معجباً بإنجازات شعبنا خلال الحرب العالمية الثانية".

كان بلايك عضواً في قوات المقاومة في هولندا خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن ينضم إلى جهاز المخابرات الخارجية البريطاني( أم آي- 6) خلال الحرب الباردة، ثمّ قدّم خدماته إلى السوفيات خلال الخمسينات بعدما شهد على قصف الأمريكيين للمدنيين في كوريا.

#UPDATE George Blake, a famous "mole" in British intelligence who spied for the Soviet KGB during the 1950s before fleeing across the Iron Curtain, has died aged 98, Russian news agencies reported Saturdayhttps://t.co/3wvaPJxGUC — AFP News Agency (@AFP) December 26, 2020

تأمين مئات العملاء

وأمّن بلايك للاستخبارات السوفياتية أسماء مئات من العملاء، وكشف وجود نفق سري في برلين الشرقية، كان يستخدم للتجسس على السوفيات.

وبعدما كشف أمره عميل بولندي مزدوج، حكم على بلايك في عام 1961 بالسجن 42 عاماً في بريطانيا. لكنه نجح بالفرار بعد خمس سنوات بواسطة سلّم من الحبال، وبمساعدة المساجين الذين كانوا برفقته.

Ex Soviet spy, #GeorgeBlake died in Moscow, age 98. Blake’s one of most extraordinary stories of 1960s af height of Cold War: spied for MI6 & KGB, jailed by UK as double-agent, escaped from Wormwood Scrubs, turned up in Moscow. https://t.co/M8KPrNdNRn — Jon Williams (@WilliamsJon) December 26, 2020

وتمكن بعدها بلايك من تجاوز الستار الحديدي في جمهورية ألمانيا الديموقراطية -ألمانيا الشرقية- ليستقرّ بنهاية المطاف شرقاً في الاتحاد السوفياتي.

وتعتبره موسكو بطلاً وقلّد برتبة كولونيل في الاستخبارات الروسية، وعلى الرغم من انهيار الاتحاد السوفياتي الذي كرّس بلايك حياته من أجله، لم يندم الجاسوس قطّ على أفعاله.

Interesting character. I tried to meet him for an interview when I was in Moscow in the late 90s. I spoke to him on the phone and he ended the call after a minute saying he ‘didn’t seek to explain his actions and reasons.’ #georgeblake https://t.co/ZeK8jCDJio — jonathan charles (@ebrdcharles) December 26, 2020

وكان بلايك آخر من بقي على قيد الحياة من جيل من الجواسيس البريطانيين الذين نجح الاتحاد السوفياتي بتجنيدهم لصالحه خلال الحرب الباردة.