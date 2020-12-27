أكثر من 47 مترا.. مسن يدخل موسوعة غينيس بأطول دراجة في العالم (فيديو)

دخل المسن الأسترالي بيرني رايان موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بعد تصنيع أطول دراجة في العالم.

وبحسب بيان نشرته غينيس عبر موقعها، بلغ طول الدراجة 47.5 متر، ليتفوق على الرقم السابق والذي بلغ 41.42 متر.

ونشر حساب غينيس عبر إنستغرام، السبت، مقطع فيديو، للدراجة العملاقة حيث تقودها زوجته من الأمام، ويساعدها ابنها من الخلف، بعد إخراجها في جولة في شوارع مدينة باينسفيل بولاية فيكتوريا الأسترالية في الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال بيرني، 70 عاما، إنه قرر منذ ثلاثة أعوام أن يحاول "تحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول دراجة، بعد مشاهدة حاملي الأرقام القياسية الحالية على الإنترنت".

وتسير الدراجة، التي تتكون من هيكل معدني عملاق، تسير بشكل مشابه للدرجات العادية، حيث تمتلك عجلتين كبيرتين نسبيا، ومقود يعمل باستخدام الدواسات المعتادة.