ومن الحب ما قتل.. سجن مؤرخ بارز مزق أوصال محبوبته وألقاها في نهر

قضت محكمة روسية، الجمعة، على مؤرخ بارز، اشتهر بإعادة تجسيد معارك نابليون بونابرت، بالسجن 12 سنة وستة أشهر بعد أن أدانته بقتل حبيبته الطالبة الشابة وتمزيق أوصالها.

وضبطت السلطات أوليغ سوكولوف (64 عامًا)، وهو أستاذ تاريخ سابق بجامعة سان بطرسبرغ، في مياه نهر في نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2019، ومعه حقيبة بداخلها ذراعا أناستاسيا يشينكو طالبة الدراسات العليا البالغة (24 عامًا).

وأقر سوكولوف بجريمته، لكنه قال للمحكمة إنه لم يرتكبها مع سابق إصرار وإن القتيلة هي التي دفعته إلى "حالة جنون تام" بعبارات مهينة لأطفاله الذين أنجبهم من علاقة أخرى.

كان الادعاء قد طلب من المحكمة في سان بطرسبرغ الحكم عليه بالسجن 15 سنة، وقال سوكولوف إنه يعيش في عذاب ويتجرع مرارة الألم بسبب الجريمة، وطالب المحكمة بتخفيف العقوبة.

وأثناء النطق بالحكم، قالت القاضية إن سوكولوف أطلق على يشينكو أربع رصاصات قبل أن يمزقها إربا بسكين وينشرها بمنشار، وبعدها أخذ الأشلاء في أكياس ليلقيها في نهر مويكا في سان بطرسبرغ.

وتخلص سوكولوف من هاتف القتيلة في النهر قرب منزله، لكن قُبض عليه أثناء التخلص من أجزاء الجثة.

وأضافت قاضية المحكمة أن الذراعين المقطوعتين لم تغوصا في الماء، فنزل الجاني في المياه شديدة البرودة، لكنه لم يقو على الخروج بسبب البرد القارس، وقُبِض عليه حينها.

كما أدانته المحكمة بحيازة سلاح، ووضعت ذلك في الاعتبار عندما اتخذت قرارها بسجنه 12 عامًا ونصف العام.

وسوكولوف خبير في تاريخ نابليون بونابرت وحاصل على وسام جوقة الشرف من فرنسا.