تناقض وجدل.. احتفاء إماراتي بالشيف "بوراك" تزامنا مع حملة مقاطعة منتجات تركيا (فيديو)

أثار احتفاء دبي بالشيف التركي الشهير "بوراك" موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاءت وسط دعوات إماراتية لمقاطعة المنتجات التركية، مما يعكس تناقضًا واضحًا بحسب ناشطين.

وتناول مغردون -بينهم سعوديون- هذا الاحتفاء الكبير بالشيف التركي الذي افتتح مطعما في برج خليفة الشهير بدبي، موجهين رسائل حادة وغاضبة خاصة أنه تزامن مع حملة لحسابات إماراتية تدعو لمقاطعة المنتجات التركية.

Birbirinden güzel mesajları ile beni destekleyen bütün herkesten Allah razı olsun.Ben bir kardeşiniz olarak elimden ne gelirse yapmaya devam https://t.co/lwsTZLAKPO mutlu bana ekip arkadaşlarımız ile yeni bir yolculuğa başladık🤗❤️. #CznBurak pic.twitter.com/CPUQ6ETIKh — Burak Özdemir (@CznBurak) December 24, 2020

ويوم الخميس أضيئت صورة الشيف التركي الشهير بوراك على برج خليفة في دبي، بمناسبة افتتاح فرع لمطعمه هناك.

ونشر بوراك صورته وهو أمام البرج المضاء بصورته وكتب "دبي رحّبت بي بشكل جميل للغاية، شكرًا لكم".

كما نشر الشيف صورة وفيديو له أيضا برفقة ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي حضر افتتاح المطعم.

وقال الكاتب السعودي سلطان الطيار "برج خليفة يحتفي بتركيا وينور بالتركي الشهير بوراك أوزدمير هذا المشهد لن يعلق عليه مغردو الدرهم".

برج خليفة يحتفي بتركيا وينور بالتركي الشهير بوراك أوزدمير

هذا المشهد لن يعلق عليه مغردو الدرهم #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه4 https://t.co/B5foca7iIl — م. سلطان الطيار (@SMTayyar) December 24, 2020

وفي تغريدة أخرى كتب ساخرًا "سياسة قرقوشية تقصد قرقاش، نحارب المد الإيراني ونقيم علاقة مع إيران وأكبر شركاء تجاريين معها ندعو لمقاطعة منتجات تركيا ونفتتح أكبر معارض تجارية لها في دبي".

سياسة قرقوشية تقصد قرقاش @anwargargash نحارب المد الايراني ونقيم علاقة مع ايران وأكبر شركاء تجاريين معها

ندعو لمقاطعة منتجات تركيا ونفتتح أكبر معارض تجارية لها في دبي — م. سلطان الطيار (@SMTayyar) December 25, 2020

من جانبه قال المغرد السعودي تركي الشلهوب إن "الإعلام الإماراتي يحرض الشعب السعودي على مقاطعة المنتجات التركية وتلقين أردوغان درسا قاسيا.. وبالمقابل الإمارات توسع تجارتها وعلاقاتها الاقتصادية مع تركيا، وتنير برج خليفة بألوان العلم التركي!".

الإعلام الإماراتي يحرض الشعب السعودي على مقاطعة المنتجات التركية وتلقين أردوغان درسًا قاسيًا .. وبالمقابل الإمارات توسع تجارتها وعلاقاتها الإقتصادية مع تركيا، وتنير برج خليفة بألوان العلم التركي !#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه5 pic.twitter.com/X0SIyzl51L — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 25, 2020

أمّا الصحافي كمال السلامي، فقد كتب" الشيف بوراك التركي يفتتح مطعمه في دبي.. وبرج خليفة يحتفل به.. وقبل أيام افتتاح مركز تجاري تركي.. هذه هي الإمارات.. سياستها قائمة على المصالح والتجارة وهذا شيء طيب في العرف والعلاقات بين الدول.. لكن المشكلة أنهم ومغرديهم لطالما دفعوا السعودية لمقاطعة كل شيء من تركيا".

الشيف بوراك التركي يفتتح مطعمه في #دبي..

وبرج خليفة يحتفل به.. وقبل أيام افتتاح إطبر مركز تجاري تركي..

هذه هي #الإمارات.. سياستها قائمة على المصالح والتجارة وهذا شيء طيب في العرف والعلاقات بين الدول..

لكن المشكلة أنهم ومغرديهم لطالما دفعوا #السعودية لمقاطعة كل شيء من #تركيا.. pic.twitter.com/k7RN71Vlsc — كمال السلامي #اليمن (@kamal_alslami) December 24, 2020

وغرّد رئيس مجلس منظمة ناشطون لأجل الحرية- أحمد عبد القادر قائلا" الشيف التركي بوراك منور برج خليفة.. قريبا افتتاح مطعم بوراك في الامارات.. ياترى هل سيُقاطع الذباب الالكتروني مطعم بوراك سيكونون أول الجالسين والمتذوقين للأكل التركي".