مصر: مصرع 7 على الأقل في حريق بمستشفى يعالج مرضى كورونا

قالت مصادر محلية ومواقع إخبارية مصرية؛ إن حريقًا أسفر عن مصرع سبعة على الأقل وإصابة 8 آخرين، اليوم السبت، في مستشفى خاص يعالج مرضى فيروس كورونا -فضلًا عن باقي التخصصات- على مشارف القاهرة.

وذكرت مصادر أمنية وطبية إن الحريق اندلع، الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة، في مستشفى مصر الأمل بمدينة العبور (تبعد نحو 30 كيلومترًا شمال شرقي وسط المدينة).

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن ماسًا كهربائيًا في أحد أجهزة غرفة العناية المركزة تسبب في اشتعال النيران مشيرة إلى جرى إخلاء المستشفى، و نقل المرضى إلى مستشفى عام في القاهرة.

Another chapter of absurdist & tragic magical realism out of #Egypt: an isolation hospital for #COVID19 sufferers caught on fire caused by a short circuit- 7 patients died, 8 were wounded https://t.co/D7fjqt3bTE #كورونا_مصر

— Farid Y. Farid (@FaridYFarid) December 26, 2020