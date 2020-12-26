مصر: مصرع 7 على الأقل في حريق بمستشفى يعالج مرضى كورونا

قالت مصادر محلية ومواقع إخبارية مصرية؛ إن حريقًا أسفر عن مصرع سبعة على الأقل وإصابة 8 آخرين، اليوم السبت، في مستشفى خاص يعالج مرضى فيروس كورونا -فضلًا عن باقي التخصصات- على مشارف القاهرة.

وذكرت مصادر أمنية وطبية إن الحريق اندلع، الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة، في مستشفى مصر الأمل بمدينة العبور (تبعد نحو 30 كيلومترًا شمال شرقي وسط المدينة).

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن ماسًا كهربائيًا في أحد أجهزة غرفة العناية المركزة تسبب في اشتعال النيران مشيرة إلى جرى إخلاء المستشفى، و نقل المرضى إلى مستشفى عام في القاهرة.

Another chapter of absurdist & tragic magical realism out of #Egypt: an isolation hospital for #COVID19 sufferers caught on fire caused by a short circuit- 7 patients died, 8 were wounded https://t.co/D7fjqt3bTE #كورونا_مصر — Farid Y. Farid (@FaridYFarid) December 26, 2020

#حريق_العبور

للأسف الشعب المصري اتكتب عليه المعاناه😔 ياتموت من كورونا ياتموت من الفقر والجهل والإهمال

أن لله وإنا اليه راجعون 🙏 رحم الله شهداء #مستشفى_العبور https://t.co/QXoSsEyVtD pic.twitter.com/sALj3AaYmq — Mahmoud Shaaban (@tMahmoudshaaban) December 26, 2020

وشهدت مصر الأسبوع الماضي، زيادة حادة في عدد حالات كورونا المؤكدة والمعلنة رسميًّا.

وسجلت وزارة الصحة 1133 إصابة جديدة بالفيروس و49 وفاة أمس الجمعة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 130126 حالة من بينها 7309 وفيات.

#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه60. لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين فى حريق بالعناية المركزة فى مستشفى الأمل بمدينة العبور بالقليوبية، المخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد. pic.twitter.com/sbnLjQVAFi — نور صبري (@Noor_sabri2019) December 26, 2020

ويقول مسؤولون في قطاع الصحة ؛ إن العدد الحقيقي أعلى بكثير على الأرجح في ضوء انخفاض معدل إجراء فحوص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) واستبعاد نتائج الفحوص الخاصة من الأعداد الرسمية.

وعالميًّا، أصاب الفيروس التاجي 80 مليونًا و301 ألف و892 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته مليون و759 ألفًا و633 مصابًا، في حين تعافت 56 مليونًا و598 ألفًا و640 حالة، منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/ كانون أول 2019 وحتى اللحظة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.