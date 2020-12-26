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مصر: مصرع 7 على الأقل في حريق بمستشفى يعالج مرضى كورونا

حريق بمستشفي لعلاج الكورونا في القاهرة (مواقع التواصل الإجتماعي)
حريق بمستشفي لعلاج الكورونا في القاهرة (مواقع التواصل الإجتماعي)
26/12/2020

قالت مصادر محلية ومواقع إخبارية مصرية؛ إن حريقًا أسفر عن مصرع سبعة على الأقل وإصابة 8 آخرين، اليوم السبت، في مستشفى خاص يعالج مرضى فيروس كورونا -فضلًا عن باقي التخصصات- على مشارف القاهرة.

وذكرت مصادر أمنية وطبية إن الحريق اندلع، الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة، في مستشفى مصر الأمل بمدينة العبور (تبعد نحو 30 كيلومترًا شمال شرقي وسط المدينة).

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن ماسًا كهربائيًا في أحد أجهزة غرفة العناية المركزة تسبب في اشتعال النيران مشيرة إلى جرى إخلاء المستشفى، و نقل المرضى إلى مستشفى عام في القاهرة.

 

وشهدت مصر الأسبوع الماضي، زيادة حادة في عدد حالات كورونا المؤكدة والمعلنة رسميًّا.

وسجلت وزارة الصحة 1133 إصابة جديدة بالفيروس و49 وفاة أمس الجمعة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 130126 حالة من بينها 7309 وفيات.

 

ويقول مسؤولون في قطاع الصحة ؛ إن العدد الحقيقي أعلى بكثير على الأرجح في ضوء انخفاض معدل إجراء فحوص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) واستبعاد نتائج الفحوص الخاصة من الأعداد الرسمية.

وعالميًّا، أصاب الفيروس التاجي 80 مليونًا و301 ألف و892 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته مليون و759 ألفًا و633 مصابًا، في حين تعافت 56 مليونًا و598 ألفًا و640 حالة، منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/ كانون أول 2019 وحتى اللحظة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز + مواقع التواصل

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