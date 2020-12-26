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مصر تسجل حالتي وفاة و7 إصابات لمشاهير بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الفنانة المصرية يسرا (غيتي)
الفنانة المصرية يسرا (غيتي)
25/12/2020

كشفت وسائل إعلام مصرية، الجمعة، عن وفاتين و7 إصابات لشخصيات سياسية وإعلامية وفنية، بفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) خلال 24 ساعة.

وأفادت وسائل إعلام رسمية وخاصة، أن القاضي لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، توفي الجمعة جراء إصابته بالفيروس، بينما توفي أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك الخميس، متأثرًا بالوباء.

وذكرت المصادر، ومن بينها صحيفتا المصري اليوم واليوم السابع (خاصتان)، أنه كشِف عن إصابة 7 من مشاهير الإعلام والفن بالفيروس خلال 24 ساعة، وخضعوا للعزل.

وكشفت المصادر عن إصابة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يقدم برنامجه على القناة الأولى بالتليفزيون الحكومي، وكذلك الإعلامية دينا عبد الكريم.

كما أصيبت الممثلة يسرا والممثلون والمنتجون، كريم فهمي، وهشام جمال، وجمال العدل، والمخرجة إيناس الدغيدي.

وحاليًّا تشهد مصر الموجة الثانية للفيروس، وسجلت الأيام الأخيرة ارتفاعا في وتيرة الإصابات اليومية.

والخميس، أعلنت مصر تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بالفيروس، في طفرة بعدد الإصابات منذ تصاعد المنحنى بالموجة الثانية لتفشي الجائحة.

وسجلت مصر إجمالًا 128 ألفًا و993 إصابة بالفيروس، بينها 7 آلاف و260 وفاة، و108 آلاف و474 حالة تعافٍ.

 

 

وعالميًّا، أصاب الفيروس التاجي 80 مليونًا و133 ألفًا و93 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته مليون و755 ألفًا و653 مصابًا، في حين تعافت 56 مليونًا و414 ألفًا و224 حالة، منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/ كانون أول 2019 وحتى اللحظة، وفق موقع "وورلدميتر" المختص في الإحصاءات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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