مصر: الإخوان تطالب المجتمع الدولي بالضغط لإطلاق المعتقلين

طالبت جماعة الإخوان المسلمين المجتمع الدولي، بمنظماته الإقليمية والدولية ومؤسساته الحقوقية، بالضغط على النظام الحاكم في مصر للتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن كافة المعتقلين.

وأشارت الجماعة، على لسان متحدثها الإعلامي، إلى أن السلطات المصرية قامت بحملات "اعتقال عشوائية" ضد "أعداد كبيرة“ من النشطاء والمواطنين الأبرياء، وذلك قبيل نحو شهر من الذكرى العاشرة لثورة يناير/ كانون الثاني2011

وقال المتحدث باسم الجماعة طلعت فهمي، في بيان، مساء الجمعة، إن "حملات الاعتقال العشوائي تتزايد وتتسع في معظم محافظات مصر".

وأضاف المتحدث قائلا " تطالب الجماعة العالم الحر بمنظماته الإقليمية والدولية ومؤسساته الحقوقية بالقيام بواجبها في الضغط على سلطة الانقلاب في مصر، للتوقف عن ممارساتها الإجرامية هذه وكافة انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وإطلاق سراح كافة المعتقلين والمخطوفين".

وأكد أن حملات التوقيف طالت "عددا كبيرا من المواطنين الأبرياء"، دون ذكر أعداد المعتقلين وإن كانوا ينتمون لجماعة الإخوان من عدمه.

وأشار إلى أن الحملات "شملت عددا من رجال الأعمال بعد الزج باسم الجماعة زوراً كمبرر لهذه الاعتقالات".

وشدد على ضرورة "وقف حملات اعتقال الأبرياء".

في سياق متصل؛ أعلنت وسائل إعلام محلية، اعتزام السلطات المصرية إصدار قرارات بالعفو عن عدد من السجناء بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة (لم توضح عددهم) وتشمل القرارات الإفراج عن صحفيين ونشطاء سياسين دون الموجه إليهم تهما بالإرهاب – بحسب وسائل الإعلام المصرية.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على عدد من النشطاء ورجال الأعمال والصحفيين خلال الأيام الماضية، ووجهت إليهم تهم الانضمام لجماعة محظورة ومنهم الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل الأسبق، وخالد الأزهري، وزير القوي العاملة الأسبق.

كما تم اعتقال رجل الأعمال محمد رجب مالك سلسلة متاجر "أولاد رجب"، كما ألقت القبض على سيد السويركي مالك سلسلة محال "التوحيد والنور"، ورجل الأعمال صفوان ثابت، مالك شركة جهينة للمنتجات الغذائية.

وتحل هذه الذكرى في ظل انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان في مصر، مع توقعات مراقبين بتصاعد تلك الانتقادات بعد أن يتولى جو بايدن الرئاسة الأمريكية، قبل 5 أيام من ذكرى الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وعادة ما ترفض السلطات المصرية مثل هذه الانتقادات، وتقول إنها ملتزمة بحماية وتعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان.

وواجهت جماعة الإخوان في مصر أزمات عديدة، بينها توقيف قيادات عليا في الجماعة وحظرها، بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي، المنتمي لها، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتصنف السلطات المصرية الإخوان جماعة "إرهابية"، وتستبعد الحوار أو المصالحة معها، وتحاكم قيادات وكوادر بها على خلفية تهم متعلقة بالإرهاب تنفيها الجماعة.