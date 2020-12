"لماذا لا تمشط شعرك؟".. مراسل يباغت رئيس وزراء بريطانيا فكيف جاء رده؟ (فيديو)

تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لأحد أكثر الأسئلة غرابة حينما باغته أحد المراسلين بالقول "أنقل لك سؤالًا من أمي.. لماذا لا تمشط شعرك عند مخاطبتك للأمة وحتى عند تمثيلك للبلاد في الخارج؟".

وقال المراسل إن والدته أوصته بطرح هذا السؤال على رئيس الوزراء البريطاني، الذي يمرّ بفترة حكم تُعدّ الأكثر تعقيدا، وسط تحديات الخروج من عباءة الاتحاد الأوربي (بريكست)، وانتشار جائحة كورونا.

وقد يكون السؤال الذي طرحه المراسل نيابة عن أمه، قد دار في تفكير كثيرفي بريطانيا وخارجها، وهو لماذا يظهر أرفع مسؤول بريطاني دائما وهو"منكوش الشعر".

وقال المراسل حرفيا "أنت تمثل البلاد في الخارج، إلا أننا قلما نرى شعرك مرتبًا، أمي تريد أن تعرف لماذا لا تمشطه؟".

لكن رئيس الوزراء البريطاني، ردّ ضاحكًا "لدي مشكلة في شعري، لكنني أرتبه دومًا وأحاول وأبذل قصارى جهدي، لا بل لدي فرشاة شعر في مكتبي".

وطلب جونسون من المراسل أن يبلغ اعتذاره إلى والدته عن ذلك، وأن يبلغها تحياته وتهانيه لها بأعياد الميلاد.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020