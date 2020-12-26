"لكمة وركلة".. محكمة تعاقب لاعبا مخضرما اعتدى بالضرب على حكم (فيديو)

قالت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، إن محكمة في موسكو حكمت على اللاعب الدولي السابق رومان شيروكوف بالعمل لمدة 100 ساعة في خدمة المجتمع عقب اعتدائه على الحكم خلال بطولة للهواة.

واستبد الغضب بالقائد السابق للمنتخب الروسي الأول خلال المباراة التي أقيمت في شهر أغسطس/آب الماضي عندما رفض الحكم منحه ركلة جزاء وأخرج له البطاقة الحمراء.

غضب أعقبه اعتداء

ونتيجة لذلك وجه اللاعب الروسي شيروكوف (39 عاما) "لكمة وركلة" للحكم نيكيتا دانيتشنكو، وفي وقت لاحق أعتذر شيروكوف للحكم عن تصرفه.

وأمضى شيروكوف معظم مسيرته في الملاعب في صفوف زينيت سان بطرسبرغ الروسي وشارك في 57 مباراة دولية مع المنتخب الروسي قبل اعتزاله.

وكتب شيروكوف الذي اعتزل اللعب في 2016 عبر إنستغرام "أنا أدرك أن عدم الحصول على ركلة جزاء وإخراج البطاقة الحمراء لا يمنحني الحق في رفع قبضتي".