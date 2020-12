غضب في أمريكا بعد تعرض طبيبة سوداء للعنصرية قبل وفاتها (فيديو)

أثار تعرض طبيبة أمريكية ذات بشرة سوداء للعنصرية خلال علاجها من فيروس كورونا التي توفيت لاحقا بسبب مضاعفاته، حالة من الانتقادات والغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

والجمعة، أعلن ابن الطبيبة الأمريكية سوزان مور (52 عاما) وفاة والدته الأحد الماضي في ولاية إنديانا، بعد أسابيع من نشرها مقطع مصور يؤكد أنها لا تتلقى العلاج الطبي المناسب بسبب التمييز العنصري كونها سوداء البشرة.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصيبت الطبيبة سوزان بالفيروس وعانت من أعراض شديدة.

Dr. Susan Moore died today from COVID, but HOW she died is unacceptable. She posted a video to Facebook from an Indiana hospital days before her death about mistreatment. "This is how black people get killed when you send them home and they don't know how to fight for themselves" https://t.co/iSF8rs7qmI pic.twitter.com/3a8qE6DhN3

— Cleavon MD (@Cleavon_MD) December 22, 2020