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مساعي بريطانية لمنع عودة الإصابة بفيروس كورونا للمتعافين منه

مارغريت كينان،90 عاما، أول بريطانية تتلقى لقاح كوفي-19 (رويترز)
مارغريت كينان،90 عاما، أول بريطانية تتلقى لقاح كوفي-19 (رويترز)
26/12/2020

يعمل علماء بريطانيون على تقييم  فعالية علاج جديد، قد يمكنهم من تجنب عودة مرض (كوفيد-19)للأشخاص الذين أصيبوا به بالفعل.

وجاء في تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية؛اليوم السبت، أن كل من "NHS" وشركة "أسترا زينيكا" قامت بتطوير الدواء؛ أن المشاركين في التجربة تلقوا جرعتين حتي الأن .

وقالت الطبيبة كاثرين هوليهان؛ وهي عالمة متخصصة في دراسة الفيروسات مستشفيات لندن الجامعي وترأس الدراسة المسماة "ستور تشيسار" إنه تم حقن عشرة مشاركين بالدواء"، ومن المنتظر أن يتم الكشف لاحقا عن النتائج النهائية لفاعلية هذا الدواء.

وأضافت هوليهان؛  أن المشاركين كانوا قد تعرضوا للفيروس في المنزل أو في موقع طبي أو في قاعات الدراسة.

وبحسب الصحيفة يمكن للعلاج أن يتوفر في مارس/ أذار أو أبريل/نيسان من السنة المقبلة في حال تمت الموافقة عليه من قبل الجهات الرقابية بعد مراجعة نتائج الدراسة .

وكانت المملكة المتحدة، قد وافقت في شهرنوفمبر/تشرين ثان الماضي على شراء مليون جرعة من علاج (كوفيد-19 )من إنتاج شركة "أسترازينيكا" المسمى "AZD7442 " في حال نجح في تجارب المرحلة الثالثة.

يذكر أن فرضيات عودة فيروس كورونا المستجد لأجساد المتعافين من المرض، خضعت للتجربة في أكثر من موقع في العالم ولازالت محط التجربة .

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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