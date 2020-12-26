لأول مرة في تاريخها "بيتكوين" تتخطى حاجز الـ 25 ألف دولار

تخطى،اليوم السبت، سعرعملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة حاجز الـ 25 ألف دولار لأول مرة في تاريخها.

وسجلت بيتكوين، وهي أقدم وأشهر عملة مشفرة؛ 25022 دولار على منصة التداول "بيتستامب"، محققة رقما قياسيا.

وكانت بيتكوين قد حققت ارتفاعا مذهلا هذا العام، ففي أوائل عام 2020، كانت تعادل ثمانية آلاف دولار، لكنها انخفضت بعد ذلك إلى أربعة آلاف دولارفقط مع تفشى جائحة كورنا في الربيع الماضي.



وبدأت بيتكوين تستعيد انتعاشها تدريجيا، ثم تسارع ارتفاعها بحدة في الخريف، وزادت قيمة العملة الرقمية المشفرة بأكثر من الضعف منذ منتصف أكتوبر تشرين أول.

وهذه العملة حتى الآن هي أكبرعملة رقمية بحصة سوقية تقارب 70%.

يذكر أن بيتكوين‏ هي عملة رقمية ؛ونظام دفع عالمي، يمكن مقابلتها للعملات الأخرى مثل الدولار واليورو، لكنها عملة إلكترونية بشكل كامل يتم التداول عليها عبرالإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها.

وهي أول عملة رقمية لا مركزية تعمل دون مستودع مركزي أو مسؤول يتابع سير المعاملات، أي أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها. وتتم المضاربة عليها بصورة مباشرة دون وسيط وذلك من خلال استخدام التشفير.