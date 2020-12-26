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"بالزجل الشعبي".. فلسطينية تدعو رئيس الوزراء لتخفيف الحظر (فيديو)

الزجالة الفلسطينية، حلمية جلال (مواقع التواصل)
الزجالة الفلسطينية، حلمية جلال (مواقع التواصل)
26/12/2020

وجهت سيدة فلسطينية تحية لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بطريقة "الزجل الشعبي الفلسطيني"، وطالبته بتخفيف إجراءات الحظر المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

ونشرت الزجالة الفلسطينية، حلمية جلال، عبر تطبيق إنستغرام، مقطع فيديو، وجّهت فيه تحية محبة واعتزاز، لرئيس الوزراء والأطقم الصحية والأمنية.

وأشارت إلى أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات والجلوس في المنازل.

وجاء في كلماتها: "يا اشتية شوية شوية.. عالشعب يا عنيا، وإلك مني تحية.. وخفّف الحظر شوية.. وانتو يا شعب التزموا.. بالكمامة والتزموا.. واقعدوا بلا لمّة.. بدنا نخلص هالغمّة".

وسجّلت فلسطين 131 ألفًا و904 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 514 حالة جديدة في الضفة الغربية، و792 في قطاع غزة، قضى منهم متأثرًا بإصابته ألف و281 مصابًا، في حين تعافت 108 آلاف و118 حالة، حتى الآن.

وعالميًّا، أصاب الفيروس التاجي 80 مليونًا و314 ألفًا و420 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته مليون و759 ألفًا و881 مصابًا، في حين تعافت 56 مليونًا و606 آلاف و762 حالة، منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/ كانون أول 2019 وحتى اللحظة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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