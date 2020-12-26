السديس في خطبة الجمعة: الاختلاف أمر فطري أما التخاصم والفراق منهي عنه

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من خطبة الجمعة اليوم لإمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الرحمن السديس، والتي حثّ فيها على "نبذ الفرقة والخصام".

وقال السديس في خطبة الجمعة إن "الاختلاف أمر فطري، أما الخلاف والشقاق والتخاصم والفراق فهو المنهي عنه".

وأضاف: "الخلاف هو الشر الذي يؤدي إلى النزاعات والخصومات، والفساد والإفساد".

#أخبار_السعودية | في خطبة الجمعة.. السديس يدعو إلى التسامح ويُحذر من الفجور في الخصومة. pic.twitter.com/h0jzzcS2E9 — أخبار السعودية (@sauditv_1) December 25, 2020

الرئيس العام في خطبة الجمعة : الاختلاف أمر فطري، أما الخِلاف والشِّقاق، والتخاصم والفِراق، فهو المنهي عنهhttps://t.co/fCvpVzZFQQ#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/ri5T8G4HhV — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) December 25, 2020

وأكد السديس أن "الخلاف منهي عنه بنصوص الشريعة الإسلامية"، مشدّدًا على أن الفجور في الخصومة "سلوكٌ رَثٌّ هدَّام، وخُلُقُ أهل الفِسْقِ اللِّئَام، مُحَادٌّ لشرع الله تعالى وهَدْيِّ رسوله صلى الله عليه وسلم".

وتباين تفاعل المغردين على موقع تويتر مع خطبة السديس؛ فقال بعضهم إن الخطبة تمهد للمصالحة مع قطر، وتحمل "بشائر الخير" بعد نحو أربع سنوات من الخصومة والقطيعة، في حين تمنى بعضهم أن جاءت هذه الخطبة منذ الأيام الأولى لحصار قطر.

تذكير بالوعظ والمناصحة

بعد ان اقتربت المصالحة#الأزمة_الخليجية

خطبة الجمعة في المسجد

الحرام بمكة المكرمة بعنوان

الفجور في الخصومة#المصالحة_القطرية_السعودية pic.twitter.com/ATboZj4xYU — ndo7a (@ndo7a) December 25, 2020

يا ليت السديس القى هذه الخطبة يوم الجمعة 9 يونيو 2017 و ذلك بعد حصار قطر بحوالي 4 ايام.

الفجور في الخصومة حين تم طردنا من مكة و المدينة،

و اخراج جميع القطريين و المقيمين في قطر من بلدان الحصار.

و عندما قطعوا صلة الارحام،

و كان اعلامهم يهاجم قطر.#المصالحة_القطرية_السعودية https://t.co/nOodkKvwiK — Mohammed Al-Fakhroo (@IamAlFakhroo) December 25, 2020

من إستمع لخطبة الجمعة من بيت الله الحرام على لسان الشيخ السديس لا يساوره شك أبداً بأنها نتيجة توجيهات لتكون خطوة أولى بإتجاه المصالحة السعودية القطرية، خاصة وأن الشيخ قد إنتقد الفجور في الخصومة والخوض في الأعراض‼️

اللهم ألّف بين قلوبهم و وحد شملهم ولاتُفرق بينهم آمين اللهم آمين. — Shami Asil (@WQattan) December 25, 2020

خطبة الشيخ السديس من الحرم المكي جميلة

تكلم فيها عن العفو وإصلاح ذات البين وعدم الفجور في الخصومة.. ولعلها من المبشرات في قادم الأيام — يُونُس (@alshamousi) December 25, 2020

هذه الخطبة مهم جداً للمتخاصمين.. بين الأقارب والارحام.. بين الزوجين.. بين الأصحاب

عنوان الخطبة.. الفجور في الخصومة

مشاهدة "خطبة جمعة الحرم المكي الشريف 10 / 5 / 1442 هـ الشيخ عبدالرحمن السديس" على YouTubehttps://t.co/BdgkccoiwW — @saaa999 (@saaa99910) December 25, 2020

في زماننا انتشر أمر مقلق ملم، وفادح جلل مهم، هو منكر فاحش في حقيقته، علقم في سريرته، حنظل في نتيجته، مشوه لإشراقات الدين وجماليات الرِّسالة؛ إنه: الفجور في الخصومة، بعد حُسن العِشْرة وطيب الأرومة. قبس من خطبة الجمعة [١٠-٥-١٤٤٢هـ] لمعالي الشيخ أ.د. #عبدالرحمن_السديس – — حسن بخيت المتعاني 🇸🇦 (@2ZRKk46NZciXxXa) December 25, 2020

وخلال الأيام الماضية، توالت التصريحات الإيجابية من مسؤولين خليجيين قبل انعقاد القمة الخليجية، والتي يعوّل عليها مراقبون لتكون بداية لانتهاء الأزمة الخليجية.

ومن المقرر أن تعقد القمة الخليجية الـ41 في السعودية في 5 يناير/ كانون ثانٍ المقبل، في ظل "محادثات مثمرة"، أعلِن عنها مؤخرًا في إطار المصالحة الخليجية.

ومنذ يونيو/ حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في #خطبة_الجمعة بـ #المسجد_الحرام : فاتقوا الله عباد الله،وصونوا ألسنتكم عن الريب والتهم،تبلغوا من الشرف المروم أسنى القسم،ومن توانى فقد زاغ وظلم. pic.twitter.com/ioXwUe6XWs — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) December 25, 2020

وأدى المصلون شعائر صلاة الجمعة في المسجد الحرام آخذين في الاعتبار الإجراءات الاحترازية، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحتى الآن، أصاب الفيروس 361 ألفًا و903 حالات في السعودية، وأودى بحياة 6 آلاف و168 حالة، بينما تعافت 352 ألفًا و815 حالة، وفق الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة السعودية.