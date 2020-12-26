أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة في فرنسا وحساسية شديدة لطبيب تلقى لقاح مودرنا

أصيب طبيب بالولايات المتحدة بحساسية شديدة بعد تلقيه، لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة مودرنا، في وقت تستعد أوربا لإطلاق حملات التطعيم غدا، وسط انتشار سلالة كورونا الجديدة.

ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) عن طبيب في بوسطن يعاني من حساسية المحار قوله إنه أُصيب بحساسية شديدة بعد تلقيه يوم الخميس لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة مودرنا.

وذكرت الصحيفة أن الدكتور حسين صدر زاده زميل طب أورام المسنين بمركز بوسطن الطبي أصيب بحساسية شديدة فور تلقيه التطعيم بهذا اللقاح وشعر بدوار وتسارع في ضربات القلب.

ويعتبر هذا أول رد فعل حاد يجري ربطه علنا بلقاح مودرنا الذي طُرح قبل أيام على مستوى الولايات المتحدة.

A Boston physician said he developed a severe allergic reaction after receiving Moderna’s coronavirus vaccine on Thursday. He self-administered his EpiPen and recovered quickly. Severe allergic reactions from the vaccine remain a rarity, experts said. https://t.co/m9DNmwewXC — The New York Times (@nytimes) December 25, 2020

وقال ديفيد كيبي المتحدث باسم مركز بوسطن الطبي في بيان الجمعة إن الدكتور صدر زاده "شعر بأنه أصيب بحساسية.. نُقل إلى قسم الطوارئ وقيّم الأطباء حالته وعالجوه وأخضعوه للملاحظة وخرج من المستشفى.. وهو في حالة جيدة اليوم".

وقال مسؤول بإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الأسبوع الماضي إن الإدارة تتحقق من نحو خمس حالات أصيبت بحساسية في الولايات المتحدة بعد تلقيها لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك.

أوربا تستعد لإطلاق حملات التطعيم

يأتي ذلك في وقت بدأ الاتحاد الأوربي اليوم تسلّم أولى جرعات لقاح كوفيد-19 عشية بدء حملات التطعيم، في وقت أُجبرت دول عدة على فرض تدابير إغلاق جرّاء ظهور سلالة جديدة من كورونا تواصل تفشيها من بريطانيا.

وفي حين وصلت أولى جرعات لقاح "فايزر-بايونتيك" إلى باريس اليوم، أكدت وزارة الصحة الفرنسية في وقت متأخر الجمعة اكتشاف أول إصابة في البلاد بسلالة الفيروس الجديدة لدى مواطن عاد من بريطانيا.

واكتُشفت أول إصابة في فرنسا بسلالة فيروس كورونا المستجد المتحوّرة لدى مواطن مقيم في بريطانيا وصل من لندن في 19 ديسمبر/كانون الأول بحسب وزارة الصحة الفرنسية.

ولم تظهر عليه أي أعراض بينما عزل نفسه في منزله في تور -وسط فرنسا- في حين تمت عملية تعقب للموظفين الصحيين الذين خالطوه.

ودفعت السلالة الجديدة من الفيروس، التي يخشى الخبراء من أنها تنتقل بشكل أسرع، أكثر من 50 بلدا إلى فرض قيود على السفر من المملكة المتحدة.

أوروبا بدأت تسلم اللقاحات استعدادا لبدء التطعيم غدا(رويترز)

تسجيل مزيد من الإصابات

لكن لا تزال تسجّل إصابات بالسلالة الجديدة في أنحاء العالم، حيث أكدت اليابان تسجيل خمس إصابات بها لدى ركاب قدموا من المملكة المتحدة بينما سجّلت حالات في الدنمارك ولبنان وألمانيا وأستراليا وهولندا.

واكتشفت جنوب أفريقيا طفرة مماثلة لدى بعض المصابين، لكنها نفت الجمعة التصريحات الصادرة من بريطانيا التي أفادت بأن "سلالتها أخطر ومعدية أكثر" من تلك المكتشفة في المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن تبدأ حملات التطعيم في جميع دول الاتحاد الأوربي ال27 .. غدا الأحد، بعدما أقرّت الجهات المنظمة لقاح فايزر-بايونتيك في 12 ديسمبر/كانون الأول.

وفي وقت يبدأ إطلاق اللقاحات في أنحاء العالم، حذّر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الجمعة من أن "اللقاحات توفر مخرجا للعالم من هذه المأساة..لكن تطعيم العالم بأسره سيستغرق وقتا".

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، صباح اليوم السبت، 80 مليون مصاب، وبحسب موقع (ورلدوميتر) المتخصص برصد ضحايا كورونا، وصل عدد الإصابات حول العالم 80 مليونا و222 ألفا و603.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة البلدان من حيث عدد الإصابات والوفيات، تليها الهند والبرازيل وروسيا وفرنسا ثم بريطانيا.