أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة في فرنسا وحساسية شديدة لطبيب تلقى لقاح مودرنا

أصيب طبيب بالولايات المتحدة بحساسية شديدة بعد تلقيه، لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة مودرنا، في وقت تستعد أوربا لإطلاق حملات التطعيم غدا، وسط انتشار سلالة كورونا الجديدة.

ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) عن طبيب في بوسطن يعاني من حساسية المحار قوله إنه أُصيب بحساسية شديدة بعد تلقيه يوم الخميس لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة مودرنا.

وذكرت الصحيفة أن الدكتور حسين صدر زاده زميل طب أورام المسنين بمركز بوسطن الطبي أصيب بحساسية شديدة فور تلقيه التطعيم بهذا اللقاح وشعر بدوار وتسارع في ضربات القلب.

ويعتبر هذا أول رد فعل حاد يجري ربطه علنا بلقاح مودرنا الذي طُرح قبل أيام على مستوى الولايات المتحدة.

