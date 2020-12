أشلاء بشرية ومتفجرات غير مسبوقة.. تفاصيل جديدة عن حادث ناشفيل الأمريكية (فيديو)

انفجرت عربة تُستخدم منزلا متنقلا (كارافان) في وسط مدينة ناشفيل الأمريكية فجر عيد الميلاد بعد دقائق من دوى تسجيل صوتي منها يحذر السكان من "قنبلة" فيما قالت الشرطة إنه "عمل متعمد" أصاب ما لا يقل عن ثلاثة بجروح.

وقالت الشرطة إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك أحد داخل العربة لدى انفجارها، لكن الشرطة قالت بعد ساعات إن محققين عثروا على ما يحتمل أن يكون أشلاء بشرية قرب موقع الانفجار. ولم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار إرهابا داخليا.

ووقع الانفجار، الذي هز قلب عاصمة موسيقى الريف الأمريكية، بعد لحظات فقط من تحرك الضباط للتحقق من تقارير عن إطلاق نار في المنطقة واكتشاف العربة المتوقفة خارج مقر شركة وسط مدينة ناشفيل.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن محققين قولهم إن كمية المتفجرات المستخدمة في الهجوم لم يسبق استخدامها في الولايات المتحدة.

وذكرت الشبكة أنه لم يتم بعد تحديد مشتبه به في الهجوم، مشيرة إلى أن الدوافع مجهولة، وأن رسالة التحذير التي سبقت الانفجار تؤكد عدم الرغبة في إيقاع ضحايا.

The #FBI, @ATFNashville, and @MNPDNashville are seeking information on the operator or owner of a recreational vehicle linked to an explosion on December 25 at 5:30 a.m. CST in Nashville, Tennessee. Visit https://t.co/9JCLEQk4R2 to submit a tip. https://t.co/QoAsVrHBsE pic.twitter.com/VSlq8bWCue — FBI (@FBI) December 26, 2020

من جهته، قال مكتب التحقيقات الفدرالي إنه لا يمكن في هذه المرحلة الكشف عن سير التحقيقات.

وأضاف أنه يبذل جهدا لمعرفة المسؤول عن الهجوم، داعيا السكان لتزويده بأي معلومات أو خيوط تدل على الفاعل.

وقال مراسل الجزيرة إن خطوط الاتصال، بما فيها خطوط الطوارئ، انقطعت في مقاطعات بولاية تينيسي بعد انفجار ناشفيل.

وأكد عمدة ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية، جون كوبير، أن الانفجار القوي، الذي هز صباح الجمعة المدينة مع حلول عيد الميلاد، نجم عن قنبلة.

BREAKING: #explosion in downtown #Nashville near 2nd. Some people are saying it was possibly a car bomb. pic.twitter.com/cU3d1pXW5O — Story still developing… (@ppv_tahoe) December 25, 2020

وقال كوبير، في مؤتمر صحفي مشترك مع الشرطة، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث يمثل تفجيرا متعمدا لقنبلة في المدينة موضحا أنه لا يوجد مزيد من الإصابات حتى الآن.

وأعلن كوبير عن فرض حظر التجوال من الساعة 16:30 الجمعة بالتوقيت المحلي، وحتى 16:30 من مساء الأحد، مبينا أن عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفدرالي سيتولون إدارة الأمور في المنطقة للحفاظ على الأمن ومتابعة التحقيقات.

من جانبه، أكد قائد شرطة ناشفيل، جون دريك، أن الانفجار كان مفاجئا بالكامل حيث لم تتلق الشرطة قبل الحادث أي تهديدات، وتابع متحدثا عن دوافع المنفذ "لا أريد استباق التحقيقات ربما كان المهاجم يستهدف التخريب وليس الإضرار بالبشر".

وأوضح دريك أنه سيتم نقل كل قاطني المنطقة إلى أماكن أخرى حتى لا يتضرر أحد، مبينا أنه سيجري إجلاؤهم إلى الجهة الغربية من ناشفيل.

الشرطة: انفجار ناشفيل "عمل متعمد" رويترز

انفجار كارافان

وانفجر كارافان صبيحة عيد الميلاد الجمعة في وسط مدينة ناشفيل الأمريكية بعد عدّ تنازلي غامض بثّ عبر مكبّر للصوت، في "فعلٍ متعمّد" بحسب الشرطة ألحق أضراراً ماديّة ضخمة في عاصمة موسيقى الكانتري.

ووقع الانفجار في الساعة 06,30 (12,30 ت غ) في شارع تجاري وشعر به السّكان على بُعد كيلومترات عدّة، وأسفر عن أضرار مادية كبيرة في واجهات المباني القريبة.

ونُقل ثلاثة أشخاص على الأقلّ إلى المستشفى نتيجة إصابتهم بجروح طفيفة بينهم طفل، وفق قسم الإطفاء.

وحطّم الانفجار زجاج عدد كبير من الشقق والمتاجر والمكاتب، وتناثر على الأرض الحطام، واحترقت بالكامل سيارات كانت مركونة على مقربة من الانفجار وتضرّرت أخرى كانت مركونة أبعد منها.

وطوّقت قوات الأمن الحيّ الذي وقع فيه الانفجار. ويشارك مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) والوكالة الفدرالية المختصة بالأسلحة والمتفجرات في التحقيق الذي فتحته الشرطة بالحادثة.

وأُبلغ الرئيس المنتهة ولايته دونالد ترمب بالوضع، وفق ما أفاد البيت الأبيض، كما أفيد الرئيس المنتخب جو بايدن بالأمر.

عناصر من الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي في موقع الحادث(رويترز)

سوف تنفجر بعد 15 دقيقة

كانت دورية من الشرطة استدعيت إلى المكان قرابة الساعة 06,00 إثر إطلاق نار لاحظت الكارافان مركونًا أمام مبنى لشركة "إيه تي أند تي" في الجادّة الشمالية الثانية.

وأوضح رئيس الشرطة في المدينة جون دريك أن عناصر الدورية "سمعوا تسجيلاً" يصدر من الآلية يحذّر من أن قنبلة سوف تنفجر بعد 15 دقيقة.

ونقلت صحيفة محليّة عن سكّان قولهم إنّ التسجيل الصوتي الصادر من المقطورة كان بصوت امرأة تقول "أخلوا المكان الآن.. هناك قنبلة.. هناك قنبلة في هذه السيارة وسوف تنفجر"، قبل أن يبدأ العد التنازلي ويدوّي الانفجار.

وأتاح هذا التحذير لعناصر الشرطة أن يطرقوا أبواب الشقق الواقعة في الأبنية المجاورة وأن يطلبوا من سكّانها إخلاءها قبل أن تنفجر المقطورة.

بعد الانفجار مشّطت فرق من الكلاب البوليسية المنطقة برمّتها لكنّها لم تعثر على متفجرات أخرى.

وقال الناطق باسم الشرطة إن "الآلية انفجرت أمام مبنى إيه تي أند تي"، وهي شركة اتصالات، مضيفًا "لا نعلم ما إذا كان الأمر مجرد صدفة أو مقصودًا".

Investigators found possible human remains near the site of a vehicle explosion that shook Nashville on Christmas morning in what police said was an ‘intentional act’ https://t.co/d1td3h45UF pic.twitter.com/yqOdGLs0hK — Reuters (@Reuters) December 26, 2020

واعتبر رئيس بلدية ناشفيل جون كوبر أنّ المدينة "كانت محظوظةً جداً" لأن عدد الجرحى لم يكن كبيراً على الرغم من الأضرار المادية "الهائلة".

وحين سئل عن الأسباب التي قد تكون دفعت منفّذي الانفجار إلى استهداف المدينة، أجاب أنّ ناشفيل، التي تعدّ معقل موسيقى الكانتري، مدينة "مشهورة، وأضاف "إذا أراد أشخاص لفت الانتباه والدعاية، فهم يأتون أحياناً إلى هنا".

ووقع الانفجار على مقربة من مبنى شركة "إيه تي أند تي"، وهو عبارة عن ناطحة سحاب يطلق عليها اسم "برج باتمان" بسبب هندسته الخارجية.

ألحق الانفجار أضراراً بمنشآت تابعة لشركة "إيه تي أن تي" التي حذّرت في تغريدة على تويتر مشتركيها في ناشفيل ومحيطها من أنّهم قد يواجهون من جراء ذلك بعض المشاكل في اتصالاتهم.