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وفاة مسؤول مصري إثر إصابته بفيروس كورونا

السلطات المصرية تقول إن اللقاحات لن تكون جاهزة للاستعمال في البلاد قبل منتصف عام 2021 (وسائل إعلام)
السلطات المصرية تقول إن اللقاحات لن تكون جاهزة للاستعمال في البلاد قبل منتصف عام 2021 (وسائل إعلام)
25/12/2020

أعلنت مصر، اليوم الجمعة، وفاة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية بمصر، "توفى اليوم المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (رسمية)، ونائب رئيس محكمة النقض (أعلى محكمة طعون)، عن عمر ناهز 60 عامًا"، بعد أسابيع من إصابته بفيروس كورونا.  

وأبنت الهيئة الوطنية للانتخابات ومجلسي النواب والشيوخ وأحزاب سياسية بمصر، في بيانات منفصلة، وفاة لاشين إبراهيم.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، أمس الخميس، تسجيل أكثرمن ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في طفرة جديدة منذ تصاعد المنحنى خلال الموجة الثانية لتفشي الفيروس.

وسجلت مصر إجمالا 128 ألفًا و993 إصابة بالفيروس، بينها 7 آلاف و260 وفاة، و108 آلاف و474 حالة تعاف.

وفي سياق متصل قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده تعاقدت على شراء 50 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح معيط، أن مصر تعاقدت على شراء ٣٠ مليون جرعة من شركة استرازينيكا البريطانية، إضافة إلى ٢٠ مليون جرعة أخرى من شركة سينو فارم الصينية.

ولم يحدد الوزير موعد وصول اللقاحات المضادة لكورونا إلى بلاده التي يبلغ عدد سكانها وفق أحدث إحصاء رسمي إلى نحو 103 ملايين نسمة. 

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن اللقاحات لن تكون جاهزة في بلاده قبل منتصف عام 2021.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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