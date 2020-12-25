للمرة الثانية خلال شهر.. تفجير بخط أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل (فيديو)

تعرض الخط الرئيسي الناقل للغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل لتفجير، الخميس، دون خسائر بشرية.

وقال محمد شوشة محافظ شمال سيناء (شرقي مصر)، في بيان، إن "خط الغاز الرئيسي المغذى لمدينة العريش في منطقة (سبيكة) غرب مدينة العريش تعرض لعملية تفجير".

وأضاف أنه فور وقوع التفجير "جرى التنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)؛ فأغلقت محابس التحكم لسرعة السيطرة على الحريق"، مؤكدًا على "عدم وجود خسائر بشرية".

ولفت شوشة إلى أن الأجهزة المعنية "تحقّق فى تفجير خط الغاز ومعرفة سببه؛ وتمشّط الأجهزة الأمنية الموقع بصورة موسّعة".

وأشار إلى أن "التفجير لن يؤثر على إمدادات الغاز إلى المحطة البخارية بالمساعيد ولا على مساكن المواطنين بمدينة العريش، كما أنه لن يؤثر كذلك على المنطقة الصناعية بوسط سيناء".

وأفادت مصادر محلية لـ"الجزيرة" بمقتل جندييْن مصرييْن برصاص قناصة في هجومين وقعا غرب بئر العبد وجنوب الشيخ زويد.

وكان تفجير سابق في الخط الغازي ذاته وقع في 20 نوفمبر/تشرين ثانٍ الماضي.

وفيما لم تتحدث مصادر مصرية رسمية عن أسباب التفجير في حينه، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن تنظيم "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية أعلن تبنيه الهجوم عبر حساب له على تطبيق "تليغرام".

وفي فبراير/ شباط 2011، بدأت سلسلة هجمات على خط الغاز ذاته، إذ تعرض على مدار حوالي عام ونصف للتفجير أكثر من 27 مرة، ما أدى إلى توقف مصر وقتها عن تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.