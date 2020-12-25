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أول دولة عربية تسجل إصابة بسلالة كورونا الجديدة

مخاوف من انهيار المنظومة الصحية اللبنانية عقب اكتشاف أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة (رويترز)
مخاوف من انهيار المنظومة الصحية اللبنانية عقب اكتشاف أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة (رويترز)
25/12/2020

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الجمعة، عن تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد على متن طائرة وصلت من بريطانيا قبل أيام.

وقال حسن في تغريدة على حسابه على تويتر إنه "تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19″ على متن رحلة وصلت من لندن في الـ21 من الشهر الحالي".  

وأضاف "نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة رقم (ME 202) وذويهم بمزيد من الاحتراز والالتزام بالإرشادات الوقائية".

وشدد مسؤول الصحة اللبناني على أن وزارة الصحة تتابع الحالة المصابة والمخالطين لها، دون مزيد من التفاصيل.

وسجل لبنان، الخميس، 2708 إصابة و20 وفاة، ليبلغ مجمل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن 165,933 حالة بينها 1353 وفاة.

ولم يلحق لبنان بركب الدول التي أوقفت الرحلات القادمة من بريطانيا حيث تنتشر السلالة الجديدة من الفيروس، بل اتخذت الحكومة إجراءات أخرى بينها إجراء الفحص لجميع الوافدين من المملكة المتحدة مرتين، الأولى فور وصولهم إلى لبنان والثانية بعد 72 ساعة.

ويخشى المسؤولون في لبنان من انهيار المنظومة الصحية، خصوصاً مع ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الطواقم الطبية وعدم قدرتها على استقبال مرضى جدد مع امتلاء أسرة العناية الفائقة.

وبلغ عدد الإصابات في القطاع الصحي 1933 حالة بينها 12 وفاة.

وخفف لبنان إجراءات الإغلاق التي كان فرضها على مدى أسبوعين خلال الشهر الماضي مع تزايد الإصابات في محاولة لإنعاش الاقتصاد في فترة الأعياد.

ويأتي تزايد تفشي الفيروس في وقت يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي ضاعفت معدلات الفقر، ما دفع جهات اقتصادية إلى الاعتراض على قيود الإغلاق.

ونجح أول إغلاق عام تم فرضه على مستوى البلاد في مارس/آذار الماضي في كبح انتشار الفيروس، قبل أن تُرفع القيود تدريجياً مع بداية الصيف. لكن عدد الحالات ارتفع لاحقاً خصوصاً بعد إعادة فتح المطار وازداد الوضع صعوبة عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب والذي أودى بأكثر من 200 شخص وجرح 6500 على الأقل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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