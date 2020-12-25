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بالصور.. اعتداء بالحجارة على مسجد في فرنسا

تهشّم زجاج النوافذ الخلفية مسجد النور بمدينة ديجون (مواقع التواصل)
تهشّم زجاج النوافذ الخلفية مسجد النور بمدينة ديجون (مواقع التواصل)
25/12/2020

تعرّض مسجد في مدينة ديجون (شرقي فرنسا) لاعتداء بالحجارة أدى لتهشم نوافذه.

ووقع الاعتداء على مسجد النور الواقع في حي غريسلز بمدينة ديجون، مساء الأربعاء، ولاحظ المصلون -خلال ذهابهم لأداء صلاة الفجر- تهشّم زجاج النوافذ الخلفية للمسجد.

وفحصت الشرطة كاميرات المراقبة عقب إبلاغها بالاعتداء، وأظهرت التسجيلات تجوّل شخص ملثم في محيط المسجد، ثم ألقى حجارة على النوافذ.

ونددت سلطات مُقاطعة "بورغونيا" التي تتبع لها مدينة ديجون، في بيان، بالاعتداء على المسجد، وأكدت على أن قوات الأمن بدأت العمل من أجل إلقاء القبض على الفاعل أو الفاعلين.

وشهدت فرنسا في الآونة الأخيرة جدلًا حول تصريحات قسم كبير من السياسيين تستهدف الإسلام والمسلمين، عقب حادثة قتل معلم تاريخ يُدعى صامويل باتي (47 عامًا)، في 16 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، على يد التلميذ الفرنسي الشيشاني الأصل عبد الله أنذروف (18 عامًا).

وكان باتي قد عرض على طلابه رسومات كاريكاتيرية "مسيئة" للنبي محمد (الرسوم نفسها التي عرضتها شارلي إيبدو من قبل)، بدعوى حرية التعبير.

ووصف الرئيس الفرنسي حادثة مقتل باتي، يومها، بأنها تقويض لحرية التعبير و"هجوم إرهابي إسلامي"، وتوعّد بالتصدي لهذا الإرهاب، وفق تعبيره.

وقوبلت كلمته برفض واسع النطاق في البلاد الإسلامية، ووصفت تصريحاته بالتحريض على الكراهية، وانطلقت حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية في الوطن العربي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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