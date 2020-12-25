علاج لكورونا يتسبب في تعرض ثلاث عالمات للتهديد بالقتل

كشفت ثلاث عالمات عن تعرضهن للتخويف و للتهديد بالقتل وذلك بسبب حديثهن عن فعالية عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا في علاج فيروس كورونا.

وقالت العالمات في رسالة نشرتها مجلة (ذا لانسيت) الطبية، يوم الأربعاء،" قد تكون النساء أكثر عرضة من الرجال للتخويف الإلكتروني الذي يهدف إلى الحطّ من قدرهنّ ومن الكفاءة العلمية التي يمتلكنها"

«Nous ne voulons plus que notre légitimité de femmes scientifiques soit malmenée» Les professeures de médecine Alexandra Calmy, Karine Lacombe et Caroline Samer, qui publient une tribune dans «The Lancet», témoignent du cyberharcèlement.https://t.co/JM2q0p6OEH pic.twitter.com/myLMnr5SYb — 🛴DETLEFSEN Patrick📏#NoFakeMed 🔎Vigie🔍 (@DETLEFSENPatri1) December 23, 2020

وأوضحت العالمات، أن التهديدات بالقتل والتخويف طال كذلك زميلات لهن،.

وأشارت إلى مقالات تتحدث عن "تلقي تهديدات بالقتل ومضايقات عبر الإنترنت في البرازيل وفرنسا وسويسرا بعد نشر دراسات عن عدم ثبوت فعالية" عقار هيدروكسي كلوروكين فيما يتعلق بمرض فيروس كورونا.

وأكدّن في الرسالة "نحن ندعم زميلاتنا بشكل كامل ونشعر بالقلق لما يبلغّن عنه، لأننا كنا نحن أيضا ضحايا تهديدات من جميع الأنواع وبدرجات متفاوتة، بينها تعابير تشهير عنيفة وملاحقة وهجمات ناجمة عن كرهّ النساء والتمييز".

وحملت الرسالة توقيع الخبيرة السويسرية في علم العقاقير كارولين سايمر والاخصائيتين في الأمراض المعدية السويسرية ألكسندرا كالمي والفرنسية كارين لاكومب.

INTERVIEW – ❌ Alexandra Calmy, Karine Lacombe et Caroline Samer dénoncent un «déchaînement de commentaires sexistes, humiliants, injurieux» commis par des anonymes mais aussi par certains de leurs confrères. ⤵ https://t.co/iUM7M2l2fe — Libération (@libe) December 24, 2020

وذكرت رسالة العالمات أن" هذه الهجمات ارتبطت بشكل حصري بمشاركاتنا العامة في وسائل الإعلام التي حاولنا فيها الشرح بطريقة عقلانية الحالة الراهنة عما نعرفه عن فعالية هيدروكسي كلوروكين وسلامة استخدامه في علاج كوفيد-19 والوقاية منه".

وطالبن بأنه "يجب على المجتمع العلمي رفض جميع التهديدات الموجهة للباحثين والأطباء بشكل واضح وبالإجماع".

Lacombe est incompétente et est payée par Big-pharma Gilead. Qu'elle ne se serve pas de sa féminité pour se cacher. C'est pas parce que c'est une femme … c'est parce qu'elle l'est que les gens le disent. https://t.co/spcTDX6scB — Descamps séparatiste Amish (@kaaakaaaboum) December 24, 2020

عقار مثير للجدل

والعقار المذكور، موضوع جدل كبير خاصة في فرنسا، حيث دافع عنه البروفسور ديدييه راوول، وهو يستخدم منذ فترة طويلة لعلاج الملاريا وإلتهابات المفاصل وأمراض جلدية.

و توصل فريق تقييم بقيادة بريطانيا في يونيو/حزيران، إلى أنه ليس هناك من دلائل على خفض هيدروكسي كلوروكين لمعدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، وهو ما أكدت عليه كذلك منظمة الصحة العالمية.