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علاج لكورونا يتسبب في تعرض ثلاث عالمات للتهديد بالقتل

عالمات يتعرضن للتنمر بسبب عقار هيدروكسي كلوركين (منصات التواصل)
عالمات يتعرضن للتنمر بسبب عقار هيدروكسي كلوركين (منصات التواصل)
25/12/2020

كشفت ثلاث عالمات عن تعرضهن للتخويف و للتهديد بالقتل وذلك بسبب حديثهن عن فعالية عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا في علاج  فيروس كورونا.

وقالت العالمات في رسالة نشرتها مجلة (ذا لانسيت) الطبية، يوم الأربعاء،" قد تكون النساء أكثر عرضة من الرجال للتخويف الإلكتروني الذي يهدف إلى الحطّ من قدرهنّ ومن الكفاءة العلمية التي يمتلكنها"

 

وأوضحت العالمات، أن التهديدات بالقتل والتخويف طال كذلك زميلات لهن،.

وأشارت إلى مقالات تتحدث عن "تلقي تهديدات بالقتل ومضايقات عبر الإنترنت في البرازيل وفرنسا وسويسرا بعد نشر دراسات عن عدم ثبوت فعالية" عقار هيدروكسي كلوروكين فيما يتعلق بمرض فيروس كورونا.

وأكدّن في الرسالة "نحن ندعم زميلاتنا بشكل كامل ونشعر بالقلق لما يبلغّن عنه، لأننا كنا نحن أيضا ضحايا تهديدات من جميع الأنواع وبدرجات متفاوتة، بينها تعابير تشهير عنيفة وملاحقة وهجمات ناجمة عن كرهّ النساء والتمييز".

وحملت الرسالة توقيع الخبيرة السويسرية في علم العقاقير كارولين سايمر والاخصائيتين في الأمراض المعدية السويسرية ألكسندرا كالمي والفرنسية كارين لاكومب.

وذكرت رسالة العالمات أن" هذه الهجمات ارتبطت بشكل حصري بمشاركاتنا العامة في وسائل الإعلام التي حاولنا فيها الشرح بطريقة عقلانية الحالة الراهنة عما نعرفه عن فعالية هيدروكسي كلوروكين وسلامة استخدامه في علاج كوفيد-19 والوقاية منه".

وطالبن بأنه "يجب على المجتمع العلمي رفض جميع التهديدات الموجهة للباحثين والأطباء بشكل واضح وبالإجماع".

عقار مثير للجدل

والعقار المذكور، موضوع جدل كبير خاصة في فرنسا، حيث دافع عنه البروفسور ديدييه راوول، وهو يستخدم منذ فترة طويلة لعلاج الملاريا وإلتهابات المفاصل وأمراض جلدية.

و توصل فريق تقييم بقيادة بريطانيا في يونيو/حزيران، إلى أنه ليس هناك من دلائل على خفض هيدروكسي كلوروكين لمعدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، وهو ما أكدت عليه كذلك منظمة الصحة العالمية.

المصدر : الفرنسية

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