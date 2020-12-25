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مستشار بايدن لشؤون كورونا : نحتاج لتطعيم 90 في المئة من السكان لتحقيق "مناعة القطيع"

الدكتور أنظوني فاوتشي يتلقى لقاح موديرنا في واشنطن (الأناضول)
الدكتور أنظوني فاوتشي يتلقى لقاح موديرنا في واشنطن (الأناضول)
25/12/2020

قال أنطوني فاوتشي،مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أن 90 في المئة من الأمريكيين ربما يحتاجون إلى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد من أجل اكتساب  ما اسماه "مناعة القطيع".

وفاوتشي كان مستشارًا خاصًّا لشؤون فيروس كورونا بالبيت الأبيض أثناء الأشهر الأولى من بداية الجائحة، وسيشغل هذا المنصب مرة أخرى بعد تولّي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني.

وأشار فاوتشي في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز،أمس الخميس، إلى أنه كان قد ذكر سابقًا أن نطاق مناعة القطيع يتراوح بين 70 إلى 75 في المئة، موضحا أنه كلما كان المرض معديًا كان معدل التطعيم أعلى.

كما لفت، إلى أنهم وضعوا من قبل تقديرات لمعدل التطعيم المطلوب  في حدود 70 في المئة تماشيا مع البيانات الأولية، مضيفًا "لكن لا نعرف الرقم الحقيقي لتحقيق تلك المناعة، غير أنني أعتقد أنه يتراوح بين 70 و90 بالمئة".

وفي وقت ذاته ، أعلن مدير المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أمس الخميس، أنه تم إعطاء أول مليون جرعة من لقاحات كورونا في الولايات المتحدة خلال 10 أيام فقط من بدء حملة التطعيم الواسعة الأسبوع الماضي.

وقال مدير المركز، روبرت ريدفيلد في بيان صحفي "بينما نحتفل بهذا الإنجاز التاريخي، فإننا نعترف أيضًا بالمسار الصعب الذي ينتظرنا.. يوجد حاليًا إمداد محدود من لقاح كورونا في البلاد، لكن الجرعات ستزداد في الأسابيع والأشهر القادمة".

وأضاف؛ أن عدد اللقاحات الموزعة يشمل جرعات من لقاح شركة "موديرنا" الأمريكية، واللقاح المطور من قبل شركتي "فايزر"الأمريكية، و"بيونتك" الألمانية.

وتهدف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لإعطاء 20 مليون أمريكي أول جرعة من اللقاح قبل نهاية العام الجارى.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول على مستوى العالم من حيث الإصابات بكورونا والوفيات الناجمة عنها، بأكثر من 19 مليون إصابة، وأكثر من 337 ألف وفاة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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