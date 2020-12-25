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شاهد: ظهور حيوان "السلعوة" مجددا في مصر

لحظة هجوم السلعوة على أحد الأطفال بقنا (موافع التواصل)
لحظة هجوم السلعوة على أحد الأطفال بقنا (موافع التواصل)
25/12/2020

قالت وسائل إعلام مصرية، إن حيوانا غريبا يشبه الكلب هاجم  مجموعة من الأطفال بمحافظة قنا، الأربعاء، وأصاب أحدهم، مما أثار حالة من الذعر وسط الأهالي.

وأظهرت كاميرات المراقبة بمنطقة الحصواية شرق محافظة قنا بصعيد مصر؛ لحظة انقضاض حيوان مسعور يطلق عليه في مصر اسم "السلعوة" على طفل وإصابته في رقبته، ثم هاجمت عدداً أخر من الأطفال.

ورصد عدد من النشطاء تجول "السلعوة" في الشوارع في المنطقة ومهاجمتها لعدد من الأهالي مما دفعهم، لاستدعاء الشرطة ومسؤولي الطب البيطري.

وبعد عملية بحث واسعة تمكنت الشرطة وأفراد من الطب البيطري، من العثور هذا الحيوان المسعور وقتله بطلقة خرطوش بعد محاصرته في المناطق النائية.

ونقل المصابون إلى المستشفى حيث حصلوا على المصل المخصص لمثل هذه الحالات، وجميعهم خرجوا وعادوا إلى منازلهم بمعرفة ذويهم، بحسب مواقع مصرية.

و"السلعوة" هو اسم دارج يطلق على مخلوق غامض يهاجم السكان في قرى ومدن مصر، ويعتبره كثيرون هجينا بين الذئب والثعلب والكلاب البرية.

ويمتلك هذا الحيوان شراسة الذئب وقوة الكلب ويمتاز بالسرعة والقفز على الفريسة، وهو ذكي ولا يخاف من الوجود البشرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية

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