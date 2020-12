شاهد: انفجار سيارة وسط مدينة ناشفيل الأمريكية وسقوط مصابين

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، عن انفجار سيارة في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت نقلا عن الشرطة في المدينة أنه أصيب في التفجير ثلاثة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى وأن إصاباتهم ليست خطيرة.

Update – it’s near 2nd and commerce. Definitely an explosion. Jesus #nashville #downtown pic.twitter.com/BUlrFlBNru

— Jeremy Schott (@thejeremyschott) December 25, 2020