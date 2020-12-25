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شاهد: انفجار سيارة وسط مدينة ناشفيل الأمريكية وسقوط مصابين

انفجار سيارة في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)
انفجار سيارة في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)
25/12/2020

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، عن انفجار سيارة في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت نقلا عن الشرطة في المدينة أنه أصيب في التفجير ثلاثة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى وأن إصاباتهم ليست خطيرة.

وقالت شرطة مدينة ناشفيل" إن انفجار السيارة الذي وقع وسط المدينة القديمة يرجح أن يكون متعمدا".

وأضافت أن وحدات الشرطة ومكافحة الحرائق هرعت إلى مكان التفجير وأغلقت جميع الشوارع وسط المدينة تحسبا لكل طارئ.

وقالت شبكة سي إن إن نقلا مسؤول الشرطة في المدينة إن التحقيقات ما زالت مستمرة حول من يقف وراء هذا الانفجار. خاصة أنه تم في عطلة أعياد الميلاد التي تعرف ازدحاما كبيرا للناس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية
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