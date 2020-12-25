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رسالة لم يستلمها "سانتا" منذ 90 عاما

علماء آثار يكتشفون رسالة كتبها طفل إلى سانتا كلوز(مواقع التواصل)
علماء آثار يكتشفون رسالة كتبها طفل إلى سانتا كلوز(مواقع التواصل)
25/12/2020

عثر علماء آثار، بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، على رسالة لا تزال مختومة كتبها طفل إلى سانتا كلوز في ثلاثينات القرن الماضي،  دون أن يرسلها.

وقالت هيئة عامة لعلم الآثار في منطقة الألزاس الفرنسية عبر صفحتها على فيسبوك "يا لها من مصادفة مذهلة أن تُكتشف هذه الرسالة التي لم تصل إلى وجهتها، قبل بضعة أيام من عيد الميلاد".

وعثر علماء الآثار على الرسالة خلال أعمال نبش أثرية "الأسبوع الماضي" في مطاحن بمدينة إيلكيرش- بستراسبورغ.

وقالوا " عثرنا على محفوظات عدة من ثلاثينيات القرن الماضي"، لكنها  "في وضع سيء بسبب التعفن والقوارض".

وتضم هذه القطع صورا عائلية وبطاقات بريدية وبلاغات وفيات وبطاقات شخصية ودعوات إلى الغداء وقوائم طعام.

ومن بين هذه القطع رسالة "لا تزال مختومة" موجهة إلى "بابا نويل".

واستهل الطفل، صاحب الرسالة رسالته بالقول إنه يحب سانت من كل قلبه" وتابع "اتمنى أن يتمتع بسلوك حسن لإرضاء أمي وأبي"

وطلب الطفل في الرسالة "دراجة هوائية" و"دوامة خيل صغيرة".

 

 

المصدر : الفرنسية

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