رسالة لم يستلمها "سانتا" منذ 90 عاما

عثر علماء آثار، بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، على رسالة لا تزال مختومة كتبها طفل إلى سانتا كلوز في ثلاثينات القرن الماضي، دون أن يرسلها.

وقالت هيئة عامة لعلم الآثار في منطقة الألزاس الفرنسية عبر صفحتها على فيسبوك "يا لها من مصادفة مذهلة أن تُكتشف هذه الرسالة التي لم تصل إلى وجهتها، قبل بضعة أيام من عيد الميلاد".

وعثر علماء الآثار على الرسالة خلال أعمال نبش أثرية "الأسبوع الماضي" في مطاحن بمدينة إيلكيرش- بستراسبورغ.

عثر علماء آثار خلال عمليات تنقيب في مبان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية "قبل أيام من الميلاد" على رسالة لا تزال مختومة كتبها طفل إلى #سانتا_كلوز في ثلاثينات القرن الماضي من دون أن يرسلها. وأكد الطفل أنه "يحبه من كل قلبه" مشددا على رغبته في اعتماد "سلوك حسن لإرضاء أمي وأبي".#فرانس_برس pic.twitter.com/qSbI0XJMGU — فرانس برس بالعربية (@AFPar) December 25, 2020

وقالوا " عثرنا على محفوظات عدة من ثلاثينيات القرن الماضي"، لكنها "في وضع سيء بسبب التعفن والقوارض".

وتضم هذه القطع صورا عائلية وبطاقات بريدية وبلاغات وفيات وبطاقات شخصية ودعوات إلى الغداء وقوائم طعام.

ومن بين هذه القطع رسالة "لا تزال مختومة" موجهة إلى "بابا نويل".

واستهل الطفل، صاحب الرسالة رسالته بالقول إنه يحب سانت من كل قلبه" وتابع "اتمنى أن يتمتع بسلوك حسن لإرضاء أمي وأبي"

وطلب الطفل في الرسالة "دراجة هوائية" و"دوامة خيل صغيرة".