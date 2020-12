معدية بأكثر من 56% عن سابقتها ….علماء بريطانيون يحذرون من سلالة كورونا الجديدة

حذّر علماء بريطانيون؛ من أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تنتشر في بريطانيا، معدية بنسبة 56 في المئة أكثر من النسخة الأولى؛ وحضوا على توزيع اللقاح بشكل سريع للمساعدة على منع حدوث المزيد من الوفيات.

وبحسب دراسة نشرتها "كلية لندن للصحة وطب المناطق المدارية"، فإن النوع المتحور من الفيروس الذي ظهر في جنوب شرقي بريطانيا في نوفمبر/تشرين الثاني، من المرجح أن يزيد من الوفيات العام المقبل؛ وكذلك من حاجة المصابين لدخول المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال الباحثون الذين ركزوا على جنوب شرقي بريطانيا: لا يزال من غير المؤكد ما إن كانت السلالة الجديدة مميتة أكثر أو أقل من سابقتها.

مشددين في الوقت ذاته على " أن زيادة في العدوى من المرجح أن تؤدي إلى حوادث أكثر، حيث يتوقع أن تصل الحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات والوفيات إلى مستويات أعلى عام 2021 ، حتى في حال الحفاظ على القيود التي تم فرضها قبل 19 ديسمبر/كانون الأول".

وقالت الدراسة : أن الإغلاق العام المفروض في بريطانيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني لن يحد من ارتفاع نسب الإصابات ما لم تغلق المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات أيضا.

وأشارت إلى أنه من المرجح أن يؤدي أي تخفيف في الإجراءات المفروضة إلى "عودة كبيرة للفيروس".

وهذا بحسب الدراسة يعني أنه "من الضروري المسارعة بشكل كبير لتوزيع اللقاح كي يكون لدينا تأثير ملموس في كبح المرض الناتج عن الفيروس.

“The new variant of #COVID19 has been picked up so quickly…allowing us to monitor & study in detail to see if it could potentially be more problematic.”

Experts say new discovery is not surprising but requires thorough evaluation. ➡️ https://t.co/JpYrvrW4fF @sangerinstitute pic.twitter.com/uFK74Jc4To

— London School of Hygiene & Tropical Medicine (@LSHTM) December 15, 2020