بومبيو: أمريكا بصدد إقامة قنصلية في الصحراء الغربية

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، أنها بدأت عملية فتح قنصلية في الصحراء الغربية، وذلك بعدما اعترفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، هذا الشهر بسيادة المغرب على المنطقة.

وتخلت واشنطن عن سياسة قائمة منذ فترة طويلة واعترفت بسيادة المغرب على الصحراء الغربية؛ التي يدور عليها نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهي حركة انفصالية تدعمها الجزائر وتسعى لإقامة دولة مستقلة.

وجاء الاعتراف في إطار اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وأصبح المغرب بموجبه رابعة دولة عربية توافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان، خلال الشهور الأربعة الماضية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان " نفتتح بأثر فوري موقع وجود افتراضيا يخص الصحراء الغربية، ويركز على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يليه قريبا قنصلية تعمل بكامل طاقتها".

مشيرا إلى "موقع الوجود الافتراضي هذا ستديره السفارة الأمريكية في الرباط".

وأضاف، أن واشنطن ستواصل دعم المفاوضات السياسية لتسوية الخلافات بين المغرب والبوليساريو في إطار خطة الحكم الذاتي المغربية.