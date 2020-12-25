بعد مرور غواصة نووية مضيق هرمز …تهديدات أمريكية وتحذيرات إيرانية

اتهمت إيران الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترمب، بالسعي لإثارة التوتر في منطقة الخليج، قبل أسابيع من رحيله.

تأتي تلك الاتهامات عقب مرور الغواصة النووية الأمريكية “USS Georgiaا” مضيق "هرمز" يوم الإثنين الماضي.

واعتبر أمير حسين قاضي زاده، نائب رئيس البرلمان الإيراني: مرور الغواصة الأمريكية مضيق ”هرمز“ ودخولها مياه الخليج، أمر لا يقلق إيران، قائلا: "القوات الإيرانية قادرة على اصطياد الغواصة النووية الأمريكي بشكبة صيد".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تُشاهد فيها غواصة صواريخ موجهة من طراز أوهايو في الخليج منذ ثماني سنوات، وهو ما اعتبره محللون رسالة تحذير أمريكي ، للرد على تهديدات إيران عقب اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة .

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاغون“ الإثنين الماضي، عبور غواصة نووية مضيق هرمز لأول مرة، ترافقها سفن حربية أخرى .

وقال مسؤول من البنتاغون في تصريحات لوكالة رويترز، إن مرور هذه الغواصة رسالة إلى طهران، وإلتزام من واشنطن بحماية حلفائها .

يأتي هذا التحرك بعد أسابيع من اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة وحلول الذكرى الأولى لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني .

وقال حسين قاضي في تصريحات صحفية : هذه التحركات ليست بالجديدة، ولم يخلو الخليج من الوجود الأجنبي، بعما أقامت بريطانيا والولايات المتحدة قواعد في الخليج، وأينما وجدت هاتان الدولتان، فهذا يعني أن إسرائيل تسللت.

وأردف قائلا: سواء كانت هذه غواصة نووية أم لا، فهذا مصدر قلق للدول العربية في الخليج، التي تعتمد على تحلية المياه من الخليج وبحر عمان، وفي حال وقوع انفجار نووي في تلك المنطقة، سيؤدي ذلك إلى تلوث المياه بمواد مشعة، وسيتم تدمير محطات تحلية المياه في الدول العربية في الخليج وستكون ظروف تلك الدول معقدة.

وفي تحذير ضمني قال : عندما يقترب العدو منا، تزداد ثقتنا، لأنه يصبح في مرمانا، وسواء كانت غواصة أو حاملة طائرات، سيكون في متناول أيدينا، ولن يكون هدفا نضربه بالتأكيد، لكننا سنأخذه ويصبح ملكا لنا.

و تحت عنوان "غواصة أمريكية تطفو إلى السطح في مياه الخليج في تحذير لإيران“ قال الكاتب الصحفي مايكل إيفانز في تقرير نشرته صحيفة التايمز الثلاثاء، " أن الغواصة الأمريكية USS Georgia))، من طراز أوهايو، والمحملة بـ 154 صاروخا من طراز (Tomahawk-style)، تلقت أوامر بالطفو في مياه الخليج في استعراض للقوة وسط توترات مع إيران.

ويشير الكاتب؛ إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تُشاهد فيها غواصة صواريخ موجهة من طراز أوهايو في الخليج منذ ثماني سنوات، مما يؤكد التهديد المتوقع الذي يشكله الحرس الثوري الإيراني.

ويضيف، أن وصول كبرى غواصات البحرية الأمريكية، وهي تعمل بالطاقة النووية، إلى الخليج ، هو أوضح مؤشر حتى الآن على أن واشنطن قلقة من أن طهران تخطط لشن ضربات انتقامية بعد اغتيال محسن فخري زادة كبير علماء الذرة الإيرانيين الشهر الماضي، الذي اتهمت إيران إسرائيل بالضلوع في قتله وتعهدت بالانتقام .

وفي سياق متصل أشارت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) في تقرير مطول لها، اليوم الجمعة، أن تلك الخطوة تدل على حالة من الخوف والهلع عقب التداعيات الناجمة عن أعمالهم؛ التي وصفتها ب“الشريرة“ في المنطقة من أجل إثارة الرعب وإظهار أنهم مسيطرون على الاوضاع.

وتابعت القول، هذا خطأ في الحسابات الناجم عن استنتاجاتهم ،حول ضبط النفس من جانب إيران، وعليهم أن يدركون أن "أمن" الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعد خطا أحمر.