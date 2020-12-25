باكستان تطالب "غوغل" و"ويكيبيديا" بإزالة محتوى مسيء للإسلام

طالبت السلطات الباكستانية، اليوم الجمعة، كلا من شركة غوغل ومنصة ويكيبيديا بإزالة محتوى يسيئ للمقدسات الإسلامية تم نشره بهما.

وقالت هيئة الاتصالات الباكستانية في بيان، إنها تلقت شكاوى بشأن نتائج بحث مضللة حول الإسلام، وتحميل نسخة محرفة من القرآن الكريم على متجر غوغل للتطبيقات.

وأضافت الهيئة أنه بالنظر لخطورة هذه الأفعال التي تمس جوهر الدين الإسلامي وحياة المسلمين، قدمت هيئة الاتصالات الباكستانية توجيهات لشركة غوغل لإزالة المحتوى غير القانوني بصورة استعجالية.

وأشارت الهيئة أيضا أنها تلقت شكاوى بخصوص نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك نشر معلومات مضللة وخاطئة حول الإسلام في مقالات بمنصة ويكيبيديا.

وتابعت قائلةً إنه بعد اتصالات مكثفة حول هذه المسألة، تم إخطار ويكيبيديا لإزالة المحتوى "المدنس للمقدسات" لتجنب اتخاذ أي إجراء قانوني محتمل.

وأخطرت الهيئة المنصتين بموجب قوانين إزالة المحتوى غير القانوني عبرشبكة الإنترنت وحظره لعام 2020 لإزالة المحتوى الذي يمثل تدنيسًا للإسلام عبر الإنترنت.

كما أكدت أنه في حالة استمرارعدم امتثال المنصتين، ستبدأ الهيئة في اتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية بموجب قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2016، بالإضافة إلى قوانين عام 2020.