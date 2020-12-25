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بابا الفاتيكان يدعو لمساعدة الفقراء

البابا فرانسيس بابا الفاتيكان (غيتي)
البابا فرانسيس بابا الفاتيكان (غيتي)
25/12/2020

دعا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين الذين زاد عددهم بعد تفشي فيروس كورونا.

وقال خلال ترؤسه قداس عشية عيد الميلاد،مساء الخميس،: إنه "يتعين على الناس أن يشعروا بأنهم ملزمون بمساعدة المحتاجين، لأن السيد المسيح نفسه ولد فقيرا مبعدا".

وأضاف الزعيم الروحي للكاثوليك قائلًا "عيد الميلاد يجب أن يجعل الجميع يفكرون في ظلمنا تجاه الكثير من إخوتنا وأخواتنا، بدلا من السعي وراء رغبتنا التي لا تنتهي في الحصول على الممتلكات والمتع الزائلة".
وعلى خلفية كورونا؛ أقيم القداس في جزء خلفي من كنيسة القديس بطرس بحضور أقل من 100 شخص وعدد قليل من الكرادلة والأساقفة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
وعادة ما يقام هذا القداس في الجزء الرئيسي من الكنيسة ويحضره ما يصل إلى عشرة آلاف شخص بمن منهم دبلوماسيون يمثلون نحو 200 دولة.
وسيلقي البابا فرنسيس، الجمعة، عظته "إلى المدينة والعالم" من قاعة داخل الفاتيكان، بدلا من الشرفة المركزية لساحة القديس بطرس.

المصدر : وكالات
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