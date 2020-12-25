اليونان تسمح بإعادة افتتاح أول مسجد في العاصمة أثينا

أعلنت السلطات اليونانية، الخميس، إعادة فتح أكبرمسجد في البلاد بعد إغلاقه بعد أيام قليلة فقط من افتتاحه في نوفمبر/تشرين الثاني.

وجاء في تقرير لجريدة الغارديان البريطانية، أن هذا الإجراء يأتي في سياق سعي الحكومة اليونانية لتمكين المواطنين من جميع الديانات من ممارسة طقوسهم التعبدية مع بداية السنة الجديدة.

وقال جيورجوس كالانتزيس، الأمين العام في وزارة التعليم والشؤون الدينية اليونانية، لصحيفة الغارديان "لقد قررنا دون تمييز، أن كل مكان عبادة يمكنه إجراء الخدمات والصلاة طالما أن التجمعات تقتصرعلى 25 شخصًا فقط".

وقال إمام المسجد المعين من قبل الحكومة، محمد السيسي زكي "عندما افتتحنا مسجد أثينا الكبير في أوائل نوفمبر، كان ذلك لمدة خمسة أيام وصلاة جمعة واحدة فقط". وبعدها تم إغلاقه بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الإمام البالغ من العمر 55 عامًا، وهو يتنقل عبر نوافذ المسجد"ببالغ السعادة والرضا والارتياح يمكننا القول إننا هنا".

واتفق نشطاء حقوق الإنسان على أنه بالرغم من أن المبنى مخفي عن الأنظار، وخالٍ من المآذن وتحت حراسة دائمة للشرطة، إلا أنهم يقولون "إن المبنى يفعل الكثير من خلال تصحيح الفراغ الديني الذي كان موجودًا منذ أن خرج العثمانيون من أثينا عام 1833".

مسجد أثينا يفتح أبوابه للمصلين مع الأعياد السنوية تحت حراسة دائمة للشرطة ( ارشيف)

ويُعتقد أن هناك حوالي 250 ألف مسلم يعيشون في أثينا؛ أغلبهم من الباكستانيين والسوريين والأفغان والبنغاليين.

ويقول الإمام زكي إن المسجد كبير بما يكفي لـ 350 مصلي و 70 امرأة في غرفة مجاورة.

وأضاف "في الصيف يمكن أن يتجمع المزيد في الخارج". وأشار بحماس إلى الفناء المحاط بالحدائق المزروعة حديثًا والساحة المزينة بالنافورة.