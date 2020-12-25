السديس في خطبة الجمعة: الاختلاف أمر فطري أما التخاصم والفراق منهي عنه

قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن "الاختلاف أمر فطري، أما الخلاف والشقاق والتخاصم والفراق فهو المنهي عنه".

وأضاف خلال خطبة الجمعة اليوم: "الخلاف هو الشر الذي يؤدي إلى النزاعات والخصومات، والفساد والإفساد".

الرئيس العام في خطبة الجمعة : الاختلاف أمر فطري، أما الخِلاف والشِّقاق، والتخاصم والفِراق، فهو المنهي عنهhttps://t.co/fCvpVzZFQQ#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/ri5T8G4HhV — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) December 25, 2020

وأكد السديس أن "الخلاف منهي عنه بنصوص الشريعة الإسلامية"، مشدّدًا على أن الفجور في الخصومة "سلوكٌ رَثٌّ هدَّام، وخُلُقُ أهل الفِسْقِ اللِّئَام، مُحَادٌّ لشرع الله تعالى وهَدْيِّ رسوله صلى الله عليه وسلم".

وخلال الأيام الماضية، توالت التصريحات الإيجابية من مسؤولين خليجيين قبل انعقاد القمة الخليجية، والتي يعوّل عليها مراقبون لتكون بداية لانتهاء الأزمة الخليجية.

ومن المقرر أن تعقد القمة الخليجية الـ41 في السعودية في 5 يناير/ كانون ثانٍ المقبل، في ظل "محادثات مثمرة"، أعلِن عنها مؤخرًا في إطار المصالحة الخليجية.

وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء الماضي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو، إن هناك "اختراقا" في الأزمة الخليجية حدث قبل أسبوعين بعد صدور البيان الكويتي بشأن الأزمة.

وأشار إلى عدم وجود معوقات أمام حل الأزمة على المستوى السياسي، موضّحًا أن قطر تحاول تجاهل أيّ معوقات تظهر، وأنها لا تلتفت "للأمور الصغيرة".

ومنذ يونيو/ حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في #خطبة_الجمعة بـ #المسجد_الحرام : فاتقوا الله عباد الله،وصونوا ألسنتكم عن الريب والتهم،تبلغوا من الشرف المروم أسنى القسم،ومن توانى فقد زاغ وظلم. pic.twitter.com/ioXwUe6XWs — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) December 25, 2020

وأدى المصلون شعائر صلاة الجمعة في المسجد الحرام آخذين في الاعتبار الإجراءات الاحترازية، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحتى الآن، أصاب الفيروس 361 ألفًا و903 حالات في السعودية، وأودى بحياة 6 آلاف و168 حالة، بينما تعافت 352 ألفًا و815 حالة، وفق الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة السعودية.