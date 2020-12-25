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السديس في خطبة الجمعة: الاختلاف أمر فطري أما التخاصم والفراق منهي عنه

الرئيس العام للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس (مواقع التواصل)
الرئيس العام للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس (مواقع التواصل)
25/12/2020

قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن "الاختلاف أمر فطري، أما الخلاف والشقاق والتخاصم والفراق فهو المنهي عنه".

وأضاف خلال خطبة الجمعة اليوم: "الخلاف هو الشر الذي يؤدي إلى النزاعات والخصومات، والفساد والإفساد".

 

وأكد السديس أن "الخلاف منهي عنه بنصوص الشريعة الإسلامية"، مشدّدًا على أن الفجور في الخصومة "سلوكٌ رَثٌّ هدَّام، وخُلُقُ أهل الفِسْقِ اللِّئَام، مُحَادٌّ لشرع الله تعالى وهَدْيِّ رسوله صلى الله عليه وسلم".

وخلال الأيام الماضية، توالت التصريحات الإيجابية من مسؤولين خليجيين قبل انعقاد القمة الخليجية، والتي يعوّل عليها مراقبون لتكون بداية لانتهاء الأزمة الخليجية.

ومن المقرر أن تعقد القمة الخليجية الـ41 في السعودية في 5 يناير/ كانون ثانٍ المقبل، في ظل "محادثات مثمرة"، أعلِن عنها مؤخرًا في إطار المصالحة الخليجية.

وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء الماضي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو، إن هناك "اختراقا" في الأزمة الخليجية حدث قبل أسبوعين بعد صدور البيان الكويتي بشأن الأزمة.

وأشار إلى عدم وجود معوقات أمام حل الأزمة على المستوى السياسي، موضّحًا أن قطر تحاول تجاهل أيّ معوقات تظهر، وأنها لا تلتفت "للأمور الصغيرة".

ومنذ يونيو/ حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

وأدى المصلون شعائر صلاة الجمعة في المسجد الحرام آخذين في الاعتبار الإجراءات الاحترازية، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحتى الآن، أصاب الفيروس 361 ألفًا و903 حالات في السعودية، وأودى بحياة 6 آلاف و168 حالة، بينما تعافت 352 ألفًا و815 حالة، وفق الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة السعودية.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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