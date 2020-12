الثاني خلال أسابيع.. مقتل رجل أسود على يد شرطي يجدد الغضب في أوهايو (فيديو)

ارتفع عدد ضحايا الشرطة الأمريكية من السود إلي 96 ضحية؛ وذلك بعد مقتل مواطن أسود الثلاثاء الماضي على يد شرطي بمدينة "كولومبوس" بولاية أوهايو الأمريكية.

وكان أندريه موريس هيل (47 عاماً ) يتجول بالقرب من مرآب منزل يوم الثلاثاء، وهو يحمل هاتفه، عندما أصيب بعدة رصاصات أطلقها شرطي عليه .

أثار الحادث غضب سكان المدينة الذين خرجوا في مظاهرات منددة بعنف الشرطة ووقف تلك الانتهاكات، ليصبح هيل الضحية رقم 96 منذ مقتل الأمريكي جورج فلوريدا في مايو الماضي على يد شرطي .

وتُظهر لقطات مصورة " أندريه هيل" وهو يتجه صوب الشرطي حاملاً هاتفا في يده اليسرى؛ بينما بقيت يده الأخرى غير مرئية، وبعد ثوان، أطلق الشرطي النار عليه بشكل مباشر.

وانتظر الشرطي آدم كوي وزميله عدة دقائق قبل الاقتراب من الضحية الذي كان لا يزال على قيد الحياة.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلي تعليق عمل الشرطي المتهم آدم كوي، مشيرة إلي إنّه واجه سابقاً شكاوى حول الاستخدام المفرط للقوة.

ويعدّ هيل الذي لم يكن مسلحاً ثاني أمريكي من أصل إفريقي يقتل على أيدي الشرطة في أقل من ثلاثة أسابيع في كولومبوس.

وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول، أطلقت النار على كايسي غودسون جونيور (23 عاما) أثناء عودته إلى منزله.

Columbus Ohio cop shot and killed an African-American man in his own garage … #AndreMauriceHill and it all happened in 10 seconds.

When officers arrived, they noticed the garage of 47-year-old Andre Maurice Hill was open. and Hill came out with his Cell phone raised pic.twitter.com/KRCuuamAmZ

— ASAP_AJ (@DripSauceMedia) December 24, 2020