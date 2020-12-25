انضمام رموز النضال الإيطالي ضد الفاشية لـ "حملة من أجل ريجيني" (فيديو)

أعلن عدد من رموز النضال الإيطالي ضد الفاشية، انضمامهم لحملة "الحقيقة من أجل جوليو ريجيني"، مطالبين رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بكشف حقيقة ما حدث للطالب الإيطالي في مصر قبل ٤سنوات.

و من أبرز المشاركين تيريزا فيرغالي، وفرانشيسكا لورا ورونوسكي، ولوتشيانا رومولي، بجانب كل من فيوريلا فابري، وريناتو روماغنولي

وطالب المشاركون الجدد بتحقيق العدالة العاجلة في قضية مقتل الباحث الإيطالي.

ووجه بعضهم رسائل مصورة، إلى رئيس الوزراء الإيطالي، قالوا فيها "نطالب بالعدالة من أجل جوليو ريجيني، الآن، لقد مر الكثير من الوقت، وشعرنا بفيض من الحزن، من فضلك احترم حقوق الإنسان وكرامة دولتنا".

وتمثل رسالة هؤلاء المناضلين وسيلة ضغط على الحكومة الإيطالية من أجل تحقيق العدالة في قضية الباحث جوليو ريجيني الذي قُتل في مصر عام 2016.

وكذلك فهي تعبير عن وجوب النضال ضد الفاشية بأنواعها كما كانت في عهد بينيتو موسوليني في إيطاليا، وضد ما وصفوه بـ"فاشية النظام المصري الحالي" .على حد قولهم .

وكان الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، قد قتل في مصر في فبراير شباط عام ٢٠١٦ وذلك بعد ٨ أيام من اختفائه، حيث عُثرعلى على جثته مشوهة في صباح 3 فبراير شباط في منطقة صحراوية بمدينة 6 أكتوبر في القاهرة الكبرى.

وكان ريجيني، طالب الفلسفة لدرجة الدكتوراه بجامعة كامبريدج وباحث في موضوعات الاتحادات العمالية المستقلة.

ويشتبه المحققون الإيطاليون في أن بحث ريجيني لنيل الدكتوراه، الذي كان عن الحركات النقابية المصرية، جعل منه هدفا لمسؤولي الأمن المصريين.

و طالب البرلمان الأوربي، مصر بالتعاون الكامل مع إيطاليا في قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني، وتقديم عناوين المشتبه فيهم للادعاء العام الإيطالي ليوجه لهم اتهامات رسمية.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قال في مقابلة الأسبوع الماضي: إن إجراء محاكمة المتهمين في قضية اختفاء ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016 سيكشف عن حقائق "صادمة".

وقال مدعون إيطاليون، إنهم يعتزمون توجيه الاتهام لأربعة ضباط كبار بأجهزة الأمن المصرية بعد وجود أدلة ضلوعهم في القضية.

وجاءت خطوة الادعاء الإيطالي بعد ما يزيد بقليل على أسبوع من إعلان مصر تعليقها مؤقتا تحقيقها في مقتل ريجيني قائلة إن لديها تحفظات على الأدلة التي جمعتها إيطاليا.