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هآرتس: واشنطن بدأت بإلغاء وسم "صُنع في المستوطنات"

بضائع إسرائيلية - رويترز -أرشيف
بضائع إسرائيلية - رويترز -أرشيف
24/12/2020

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت لائحة تتضمن إلغاء وسم المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، واللجوء إلى تعريف جميع المنتجات تحت اسم "صنع في إسرائيل"

وأشارت أن اللائحة بدء العمل بها من اليوم الخميس.

وذكرت هآرتس عبر موقعها الإلكتروني أنّ "مكتب الجمارك الأمريكي، أصدر لائحة تتضمن إلغاء التمييز بين المنتجات المصنعة داخل منطقة الخط الأخضر (غير المحتلة بحسب القانون الدولي) والأخرى المصنعة في المستوطنات بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية (محتلة بحسب القانون الدولي).

وبحسب الصحيفة، فإنه سيتم تعريف جميع المنتجات بما فيها تلك الصادرة من المستوطنات تحت اسم "صنع في إسرائيل".

وتمت صياغة اللائحة وفقًا لإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال زيارته الأخيرة في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وأشارت "هآرتس" إلى أن القرار أصبح نافذًا بشكل فعلي.

هذا و اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار الولايات المتحدة  بمثابة "جريمة حرب".

وقالت في بيان نقلته عنها وكالة الأناضول، إن "القرار محاولة لإضفاء الشرعية على سرقة الأرض والمنتجات الفلسطينية، وتشجيعا على ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني".

ونددت الخارجية الفلسطينية، بكافة القرارات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترمب.

وطالبت المجتمع الدولي "بالاقتداء بالشعوب التي ترفض وتقاطع بضائع المستوطنات، باعتبارها مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي".

 

 

 

وترجح الأخبار أن يكون وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، قد صاغ تلك اللائحة خلال زيارته الشهر الماضي لإسرائيل .

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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