هآرتس: واشنطن بدأت بإلغاء وسم "صُنع في المستوطنات"

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت لائحة تتضمن إلغاء وسم المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، واللجوء إلى تعريف جميع المنتجات تحت اسم "صنع في إسرائيل"

وأشارت أن اللائحة بدء العمل بها من اليوم الخميس.

Boycotting settlement goods and services is the humane as well as pro-Israel thing to do. Profiting from a situation where the 86% majority in the same territory is suppressed by our military is wrong. Support Israel, but don't prop up its activity beyond the Green Line. https://t.co/vjqvs8fSGC

— Peace Now (@peacenowisrael) December 20, 2020